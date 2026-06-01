ملخص السوق: ارتفاع أسهم شركة SAP - التي كانت ذات يوم أكبر شركة في أوروبا 💥

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية تداولات يوم الاثنين تحت ضغط طفيف، حيث انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.2%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بشكل طفيف وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

ويُعدّ العامل الرئيسي المؤثر على معنويات السوق هو عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ شهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادلاً للهجمات، بما في ذلك غارة إيرانية على قاعدة في الكويت و"ضربات دفاعية" أمريكية على منشآت رادار إيرانية، مما أدى إلى تأجيل احتمالات التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز خام برنت بأكثر من 3%، مقترباً من 94 دولاراً للبرميل؛ وفي سوق الصرف الأجنبي، ظل الدولار مستقراً نسبياً، حيث يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول 99، على الرغم من انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل طفيف، حيث يتداول عند 1.1645.

تُفاقم البيانات الاقتصادية الكلية الضعيفة الضغط على معنويات السوق، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأوروبي إلى 51.6 نقطة في مايو/أيار من 52.2 نقطة في أبريل/نيسان، بينما ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات نتيجةً لاضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

أما فيما يتعلق بأداء القطاعات، فقد برز قطاعا التكنولوجيا (+1.37%) والطاقة (+1.14%) كقطاعين واعدين، إذ يُعزى نمو قطاع التكنولوجيا إلى شركات الذكاء الاصطناعي (SAP +5.6%، Infineon +2%)، بينما يستفيد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.

في المقابل، كان أداء القطاع المالي (-1.00%) والرعاية الصحية (-0.90%) هو الأسوأ؛ كما تأثرت السلع الاستهلاكية غير الأساسية (-0.79%) والسلع الأساسية (-0.83%) سلبًا.

