ملخص السوق: ارتفاع أسهم شركة SAP - التي كانت ذات يوم أكبر شركة في أوروبا 💥

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية تداولات يوم الاثنين تحت ضغط طفيف، حيث انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.2%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بشكل طفيف وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
ويُعدّ العامل الرئيسي المؤثر على معنويات السوق هو عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ شهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادلاً للهجمات، بما في ذلك غارة إيرانية على قاعدة في الكويت و"ضربات دفاعية" أمريكية على منشآت رادار إيرانية، مما أدى إلى تأجيل احتمالات التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز خام برنت بأكثر من 3%، مقترباً من 94 دولاراً للبرميل؛ وفي سوق الصرف الأجنبي، ظل الدولار مستقراً نسبياً، حيث يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول 99، على الرغم من انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل طفيف، حيث يتداول عند 1.1645.
تُفاقم البيانات الاقتصادية الكلية الضعيفة الضغط على معنويات السوق، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأوروبي إلى 51.6 نقطة في مايو/أيار من 52.2 نقطة في أبريل/نيسان، بينما ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات نتيجةً لاضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.
أما فيما يتعلق بأداء القطاعات، فقد برز قطاعا التكنولوجيا (+1.37%) والطاقة (+1.14%) كقطاعين واعدين، إذ يُعزى نمو قطاع التكنولوجيا إلى شركات الذكاء الاصطناعي (SAP +5.6%، Infineon +2%)، بينما يستفيد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.
في المقابل، كان أداء القطاع المالي (-1.00%) والرعاية الصحية (-0.90%) هو الأسوأ؛ كما تأثرت السلع الاستهلاكية غير الأساسية (-0.79%) والسلع الأساسية (-0.83%) سلبًا.
معلومات الشركة
- ارتفع سهم شركة إيزي جيت بأكثر من 10% بعد أن كشفت شركة كاسل ليك للاستثمار المباشر عن دراستها للاستحواذ على شركة الطيران البريطانية. تمتلك كاسل ليك حاليًا حوالي 2.14% من أسهم إيزي جيت، ويجب ألا يقل أي عرض محتمل عن 403.23 بنسًا للسهم الواحد. لم تدخل إدارة إيزي جيت بعد في أي مفاوضات، ووصفت هذا التوجه بأنه "انتهازي للغاية".
- يشير محللو باركليز (السعر المستهدف 480 بنسًا) إلى أن سعر سهم إيزي جيت قد انخفض بالفعل بنسبة 22% منذ بداية العام، وهو أكبر انخفاض بين شركات الطيران الأوروبية التي يغطيها المحللون، كما يُظهر نموذج تقييم أداء الشركة (SOTP) أكبر خصم على صافي قيمة الأصول بين شركات الطيران التي يغطيها المحللون. وتشير شركة أودو بي إتش إف إلى أن اهتمام كاسل ليك يُشير إلى انخفاض عام في قيمة قطاع الطيران الأوروبي ككل.
- تصدرت أسهم شركة SAP قائمة الرابحين اليوم في مؤشر يورو ستوكس 50 (+5.6%)، مدفوعةً بتفاؤل المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي عقب تصريحات جنسن هوانغ (Nvidia) التي قلل فيها من شأن المخاوف المتعلقة بنماذج منصات الحوسبة السحابية الضخمة، بالإضافة إلى الانتعاش الواسع النطاق في قطاع البرمجيات. ورغم هذه المكاسب، لا تزال أسهم الشركة تتداول بانخفاض 21% عن مستوياتها في بداية العام.
- في المقابل، هوت أسهم شركة Wise بنحو 15% بعد أن كشف مكتب الصحافة الاستقصائية عن بدء المدعين العامين البلجيكيين تحقيقًا مع الشركة بشأن معاملات مشبوهة بقيمة نصف مليار يورو مرتبطة بغسيل الأموال.
- كما انخفضت أسهم مجموعة يونيفرسال ميوزيك بنحو 2.9% بعد أن رفض مجلس إدارتها عرض استحواذ غير متوقع من صندوق بيرشينغ سكوير التابع لبيل أكرمان، معتبرًا إياه غير كافٍ مقارنةً بقيمة الشركة.
- انخفض سهم شركة راينميتال بنسبة 3.5% في أعقاب الارتفاع القوي الذي شهده قطاع الدفاع في الأسابيع الأخيرة - حيث يقوم المستثمرون بجني الأرباح، خاصة وأن اتفاقًا محتملاً بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يقلل من علاوة الحرب المضمنة في تقييمات قطاع الدفاع.
