الولايات المتحدة: قطاع التكنولوجيا يحقق مكاسب، وكذلك النفط

بدأ أسبوع جديد في سوق الأسهم الأمريكية بتقلبات في المزاج العام. ارتفع مؤشر US100 بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3% مع بداية الجلسة، بينما استقر مؤشر US500، وتراجع مؤشر US2000 بنسبة تقارب 0.7%.

يشهد السوق حاليًا تضاربًا بين اتجاه إيجابي متواصل يركز على شركات التكنولوجيا، وأصوات تشكيك متزايدة، مدعومة بأخبار من الشرق الأوسط.

على الرغم من أن معنويات السوق تشير إلى توقيع إعلان سلام بين الولايات المتحدة وإيران، أو قرب توقيعه، إلا أن الوضع لا يزال غامضًا. فوقف إطلاق النار لا يزال هشًا، ومضيق هرمز ذو الأهمية الاستراتيجية لا يزال مغلقًا. وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ليلة أمس وقوع هجوم إيراني على منشآت أمريكية في الكويت.

بيانات الاقتصاد الكلي

في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشر مديري التوريد (ISM) لقطاع التصنيع.

يتوقع السوق أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 55.3 نقطة في مايو.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر معهد إدارة التوريد الرئيسي لقطاع التصنيع إلى 53 نقطة.

US100 (D1)

حافظ المؤشر على زخم صعودي قوي منذ اختراقه أدنى مستوى محلي له في مارس. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) مرتفعًا، ويتجه مؤشر MACD نحو التطبيع، لكن هيكل المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لا يزال يحمل دلالة صعودية واضحة. تمثل المقاومة الرئيسية مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% (حوالي 30,485)، بينما يقع مستوى الدعم الأول للمشترين حول 29,730. في حال اختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% على المدى القريب، فسيكون الهدف التالي للمشترين هو المنطقة المحيطة بـ 31,755 نقطة. المصدر: xStation5

