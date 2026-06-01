الولايات المتحدة: قطاع التكنولوجيا يحقق مكاسب، وكذلك النفط

بدأ أسبوع جديد في سوق الأسهم الأمريكية بتقلبات في المزاج العام. ارتفع مؤشر US100 بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3% مع بداية الجلسة، بينما استقر مؤشر US500، وتراجع مؤشر US2000 بنسبة تقارب 0.7%.
يشهد السوق حاليًا تضاربًا بين اتجاه إيجابي متواصل يركز على شركات التكنولوجيا، وأصوات تشكيك متزايدة، مدعومة بأخبار من الشرق الأوسط.
على الرغم من أن معنويات السوق تشير إلى توقيع إعلان سلام بين الولايات المتحدة وإيران، أو قرب توقيعه، إلا أن الوضع لا يزال غامضًا. فوقف إطلاق النار لا يزال هشًا، ومضيق هرمز ذو الأهمية الاستراتيجية لا يزال مغلقًا. وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ليلة أمس وقوع هجوم إيراني على منشآت أمريكية في الكويت.
بيانات الاقتصاد الكلي
في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشر مديري التوريد (ISM) لقطاع التصنيع.
- يتوقع السوق أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 55.3 نقطة في مايو.
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر معهد إدارة التوريد الرئيسي لقطاع التصنيع إلى 53 نقطة.
US100 (D1)
حافظ المؤشر على زخم صعودي قوي منذ اختراقه أدنى مستوى محلي له في مارس. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) مرتفعًا، ويتجه مؤشر MACD نحو التطبيع، لكن هيكل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لا يزال يحمل دلالة صعودية واضحة. تمثل المقاومة الرئيسية مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% (حوالي 30,485)، بينما يقع مستوى الدعم الأول للمشترين حول 29,730. في حال اختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% على المدى القريب، فسيكون الهدف التالي للمشترين هو المنطقة المحيطة بـ 31,755 نقطة. المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- شركات البرمجيات: أشار جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في أحد تصريحاته إلى أن قطاع البرمجيات ليس معرضًا لمخاطر الذكاء الاصطناعي بالقدر الذي قد يعتقده البعض. ويمكن ملاحظة مكاسب قوية في جميع أنحاء السوق. ومن بين الشركات الرائدة: ServiceNow (NOW.US)، وSalesforce (CRM.US)، وAdobe (ADBE.US)، وWorkday (WDAY.US)، وPalantir (PLTR.US).
- أخبار الشركات إنفيديا (NVDA.US)، كوالكوم (QCOM.US): انخفض سهم كوالكوم بنحو 7%، بينما ارتفع سهم إنفيديا بنسبة تقل قليلاً عن 2%، وحقق سهم ARM مكاسب تجاوزت 13% عقب عروض إنفيديا لمنتجاتها الجديدة. ويعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن المنافسة على خط إنتاج "سناب دراغون".
- ريفولوشن ميديسينز (RVMD.US): ارتفع سهم الشركة بنحو 10% بعد عرض نتائج أبحاثها على دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس.
- تايلور موريسون هوم كورب (TMHC.US): ارتفع سهم شركة الإنشاءات بنحو 20% بعد قرار بيركشاير هاثاواي شراء الشركة مقابل 8.5 مليار دولار.
- آي بي إم (IBM.US): ارتفع السهم بنحو 8%. وتعزو بلومبيرغ نيوز هذا الارتفاع إلى فيديو جديد يُقال إن دونالد ترامب يتحدث فيه بإيجابية عن الرئيس التنفيذي للشركة.
تمويلات الاتحاد الأوروبي؛ وانخفاض EUR/HUF بنسبة 0.5%
ملخص اليوم: هل اقتربت نهاية الحرب؟ (28/05/2026)
مخطط اليوم: الذهب يهبط على المتوسط المتحرك الأسي 200 مع اشتداد عمليات البيع 🟡 📉 (28.05.2026)
ملخص اليوم – انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تراجع المؤشرات رغم الآمال الوهمية للسلام