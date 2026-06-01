انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 أبريل 📉

يتراجع سعر البيتكوين اليوم إلى ما دون 72,000 دولار أمريكي، وعلى الإطار الزمني اليومي، نلاحظ أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد انخفض بالفعل إلى مستوى قريب من منطقة "ذروة البيع" عند 32.6. من جهة أخرى، عادةً ما تحدث قيعان السوق التاريخية عند قراءات أقل بكثير لمؤشر القوة النسبية من القراءة الحالية، مما يشير إلى أنه إذا كانت هذه بالفعل موجة هبوط أخرى، فقد يكون من السابق لأوانه توقع استقرار الاتجاه الهبوطي.

تشير بيانات البلوك تشين إلى أن كبار المستثمرين قد أوقفوا تراكم البيتكوين، وهو نمط سبق تاريخيًا فترات الضعف خلال أسواق العملات الرقمية الهابطة.

استنادًا إلى دورة التنصيف التاريخية، من المحتمل أن يظهر قاع سعر البيتكوين في أوائل خريف 2026، في حين لا يزال الطلب الفوري ضعيفًا.

عادةً ما يكون فصل الصيف ضعيفًا بالنسبة لسوق العملات الرقمية، حيث انخفض سعر البيتكوين اليوم على الرغم من المكاسب القياسية التي حققتها أسواق الأسهم العالمية.

تتعرض المعادن النفيسة لضغوط أيضاً إلى جانب العملات المشفرة، حيث تتكيف الأسواق مع توقعات بسياسات تضخمية وبنوك مركزية أكثر تشدداً مقارنةً بالوضع السائد في مطلع عامي 2025 و2026.