  
١٤:٠٤ · ١٤ يوليو ٢٠٢٦

عاجل: مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة أقوى من المتوقع

أهم النقاط
أهم النقاط
  • جاء مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع.

بلغ مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة 97.4، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 95.7 والقراءة السابقة البالغة 95.3.

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