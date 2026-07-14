عاجل: مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة أقوى من المتوقع

- جاء مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع.
- جاء مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع.
بلغ مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة 97.4، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 95.7 والقراءة السابقة البالغة 95.3.
ما الذي يتوقعه المستثمرون المؤسسيون؟ وصل مستوى ثقة المستثمرين في بنك أوف أمريكا لإدارة الأصول إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.
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