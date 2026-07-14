التقويم الاقتصادي: وول ستريت تنتظر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وخطاب كيفن وارش (14/07/2026)

ينصب اهتمام المستثمرين اليوم على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو، المقرر صدوره الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش. وتشير توقعات غولدمان ساكس إلى أن التقرير قد يُفسر على أنه يميل إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. ويستمر تباطؤ أهم مكونات التضخم، وهو تكاليف السكن، بينما مارس قطاع السيارات ضغطًا طفيفًا لخفض التضخم. كما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد من ذروتها الأخيرة.

تشهد بعض الخدمات فقط، مثل تذاكر الطيران والفنادق، ضغطًا ملحوظًا على الأسعار، ولكنه غير كافٍ لتغيير الصورة العامة. وتعتقد غولدمان ساكس أن بعض بيانات التضخم الإيجابية الأخيرة قد تكون انعكاسًا لتأثيرات موسمية، مما يعني أن تقريرًا واحدًا لا يكفي لتأكيد عودة التضخم بشكل دائم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي.

تتوقع غولدمان ساكس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 3.8% على أساس سنوي، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.8%. من جهة أخرى، انتعشت أسعار النفط بأكثر من 20% من أدنى مستوياتها الأخيرة، مما قد يدفع المستثمرين إلى اعتبار حتى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الإيجابي قديمًا جزئيًا.

البيانات الاقتصادية الكلية

11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، التوقعات: 95.7، القيمة السابقة: 95.3.

1:15 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: التغير الأسبوعي في التوظيف وفقًا لبيانات ADP ، التوقعات: لا يوجد، القيمة السابقة: 21,000.

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، التوقعات: 3.8%، القيمة السابقة: 4.2%.

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلك، التوقعات: -0.1%، القيمة السابقة: 0.5%.

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: معدل التضخم الأساسي السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، التوقعات: 2.8%، القيمة السابقة: 2.9%.

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: معدل التضخم الأساسي الشهري لمؤشر أسعار المستهلك، التوقعات: 0.2%، القيمة السابقة: 0.2%.

١:٥٥ مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر ريدبوك السنوي، التوقعات: لا يوجد، النسبة السابقة: ١١.٥٪.

أرباح الشركات

١١:٣٥ صباحًا بتوقيت غرينتش - جي بي مورغان تشيس: أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

١١:٤٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - ويلز فارجو: أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

١١:٤٥ صباحًا بتوقيت غرينتش - بنك أوف أمريكا: أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

١٢:٢٥ ظهرًا بتوقيت غرينتش - غولدمان ساكس: أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

١:٠٠ مساءً بتوقيت غرينتش - سيتي غروب: أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

متحدثون من البنوك المركزية

٣ مساءً بتوقيت غرينتش - كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

٣:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - كريستوفر والر، مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

٥:٤٠ مساءً بتوقيت غرينتش - أوستن غولسبي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

٦:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - سوزان كولينز، مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

7:55 مساءً بتوقيت غرينتش - ميشيل بومان، مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

9:00 مساءً بتوقيت غرينتش - أندرو بيلي، بنك إنجلترا.

أحداث أخرى

9:00 مساءً بتوقيت غرينتش - بدء الحصار البحري الأمريكي المخطط له على إيران.

رسم بياني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (فترة يوم واحد)

انتعشت أسعار النفط بأكثر من 20% من أدنى مستوى لها مؤخرًا قرب 70 دولارًا، مما يدعم المزيد من الانخفاض في زوج اليورو/الدولار الأمريكي ويعزز الدولار الأمريكي. يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون متوسطين متحركين رئيسيين: المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، الموضح بالخط الأحمر، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50)، الموضح بالخط البرتقالي، مما يشير إلى اتجاه هبوطي متوسط ​​المدى.

المصدر: xStation5

جدول أرباح الشركات للأسبوع الكامل، من 13 إلى 17 يوليو 2026

المصدر: XTB Research

المصدر: Goldman Sachs