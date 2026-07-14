حصاد الأسواق: المؤشرات الأمريكية ترتفع قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (14/07/2026)

بعد جلسة تداول إيجابية في آسيا، شهدت خلالها مؤشرات نيكاي وهانغ سينغ وكوسبي ارتفاعًا، تتجه العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية نحو الصعود، بينما تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية أيضًا إلى افتتاح قوي، حيث ارتفع مؤشر

بنحو 0.7% ومؤشر

بنحو 0.5%. وتشمل أبرز أحداث اليوم تقارير أرباح مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، بالإضافة إلى إصدار أحدث بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وتشمل البيانات الاقتصادية الكلية الثانوية مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (

) وتقرير

للتوظيف.