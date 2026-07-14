حصاد الأسواق: المؤشرات الأمريكية ترتفع قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (14/07/2026)

- وتنتظر الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عند الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش
- ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد الجلسة "الخضراء" في آسيا
- ستعلن البنوك الأمريكية الكبرى عن أرباحها الفصلية قبل الجرس
- وتنتظر الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عند الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش
- ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد الجلسة "الخضراء" في آسيا
- ستعلن البنوك الأمريكية الكبرى عن أرباحها الفصلية قبل الجرس
- بعد جلسة تداول إيجابية في آسيا، شهدت خلالها مؤشرات نيكاي وهانغ سينغ وكوسبي ارتفاعًا، تتجه العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية نحو الصعود، بينما تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية أيضًا إلى افتتاح قوي، حيث ارتفع مؤشر US100 بنحو 0.7% ومؤشر US500 بنحو 0.5%. وتشمل أبرز أحداث اليوم تقارير أرباح مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، بالإضافة إلى إصدار أحدث بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وتشمل البيانات الاقتصادية الكلية الثانوية مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) وتقرير ADP للتوظيف.
- يحقق الذهب والفضة والبيتكوين مكاسب طفيفة تقل قليلاً عن 1%. في غضون ذلك، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد ارتفاعه الأخير، والذي كان مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويواصل النفط مكاسبه اليوم، مرتفعًا بنحو 2% ليصل إلى حوالي 84 دولارًا للبرميل.
- يواصل النفط مكاسبه اليوم، مرتفعًا بنحو 2% إلى حوالي 84 دولارًا للبرميل. في ألمانيا، انخفضت أسعار الجملة بنسبة 0.7% على أساس شهري في يونيو، بعد انخفاضها بنسبة 0.6% في الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم السنوي في أسعار الجملة إلى 4.9% من 5.9%. وقبل حوالي 45 دقيقة من افتتاح السوق الأوروبية، كان عقد DE40 الآجل (مؤشر داكس) يتداول بارتفاع طفيف.
- أمس، خفض بنك يو بي إس توقعاته لسعر سهم ميتا بلاتفورمز إلى 766 دولارًا من 865 دولارًا، ولسهم ألفابت إلى 400 دولار من 410 دولارات، بينما رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر سهم إيه إم دي إلى 620 دولارًا من 550 دولارًا.
- ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تناقش إدارة ترامب وقادة صناعة الذكاء الاصطناعي إطارًا تنظيميًا من شأنه تبسيط تسويق نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية مفتوحة المصدر. وبموجب هذا المقترح، سيتم مواءمة الحد الأقصى لقدرات هذه النماذج مع الحد الأقصى لقدرات أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.
- تتوقع مورغان ستانلي أن تصل النفقات الرأسمالية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2027، مما يسلط الضوء على استمرار الاستثمار القوي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
US500 (فاصل زمني 15 دقيقة)
المصدر: xStation5
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