ما الذي يتوقعه المستثمرون المؤسسيون؟ وصل مستوى ثقة المستثمرين في بنك أوف أمريكا لإدارة الأصول إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.

تشير أحدث دراسة استقصائية لمديري الصناديق العالمية الصادرة عن بنك أوف أمريكا (BofA FMS) إلى أن المستثمرين المؤسسيين ما زالوا متفائلين بشكل متزايد بشأن أسهم التكنولوجيا وتوقعات السوق بشكل عام. في الوقت نفسه، يرى المشاركون في الاستطلاع أن احتمالية تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ضئيلة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. كما تشير الدراسة إلى أن أي انتعاش مستدام في أسعار النفط فوق 90 ​​دولارًا للبرميل سيشكل مفاجأة سلبية كبيرة للمستثمرين.

ملخص رئيسي من الدراسة الاستقصائية:

ارتفعت معنويات المستثمرين العالميين إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير. وأصبح مديرو الصناديق أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية، والإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، واحتمالية اتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

انخفضت مخصصات النقد إلى 3.6% من 4.1% في يونيو. ووفقًا لمنهجية بنك أوف أمريكا، فإن هذا الرصيد النقدي المنخفض يُشير إلى إشارة بيع معاكسة، مما يوحي بأن تفاؤل المستثمرين ربما يكون قد تجاوز الحد، وأن هناك مجالًا أقل للمخاطرة.

يتوقع 54% من المشاركين في الاستطلاع، وهو رقم قياسي، سيناريو "عدم الهبوط" للاقتصاد العالمي، مما يعني أن النمو الاقتصادي سيظل قويًا دون تباطؤ ملحوظ. يتوقع 2% فقط هبوطًا حادًا.

رفع مديرو الصناديق استثماراتهم في الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2024، مما يعكس تزايد الثقة في استمرار تفوق أداء الأسهم الأمريكية على الأسواق العالمية.

ومرة أخرى، تصدرت المراكز الطويلة في أسهم أشباه الموصلات العالمية قائمة أكثر الصفقات رواجًا في العالم، حيث أشار إليها 82% من المشاركين في الاستطلاع للشهر الثالث على التوالي. ورغم أن بعض المستثمرين قلصوا انكشافهم على قطاع التكنولوجيا في يوليو، إلا أن أياً منهم لم يُبلغ عن امتلاكه مراكز بيع صافية في هذا القطاع.

ويعتقد أغلبية (61%) أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة لن تخفض نفقاتها الرأسمالية هذا العام، مقارنةً بـ 28% ممن توقعوا خفض الإنفاق. وهذا يدعم الرأي القائل بأن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات المتقدمة من المرجح أن يبقى مرتفعًا.

وقد تم تحديد خطر فقاعة الذكاء الاصطناعي كأكبر خطر يواجه الأسواق المالية، حيث أكد 45% من المشاركين على أنه مصدر قلقهم الرئيسي. وهذا يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا متفائلين للغاية بشأن الذكاء الاصطناعي مع إدراكهم في الوقت نفسه لمخاطر التقييم المتزايدة.

لا يتوقع نحو 83% من المشاركين في الاستطلاع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مما يعزز التوقعات ببيئة نقدية أكثر دعمًا للأصول عالية المخاطر.