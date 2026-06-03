التقويم الاقتصادي: تقارير مؤشر مديري المشتريات وسوق العمل الأمريكي تحت الأضواء 🔎

تدخل الأسواق العالمية جلسة التداول في ظل إقبال قوي على المخاطرة، مدفوعًا بمستويات قياسية لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وMSCI ACWI، فضلًا عن انتعاش أسهم شركات أشباه الموصلات. في الوقت نفسه، لا تزال المعنويات متذبذبة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، والتي تستمر في دعم أسعار النفط وزيادة تقلبات أسواق السلع. في آسيا، لفت الانتباه ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي، والارتفاع الكبير في مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين (Caixin)، واستقرار مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان حول عتبة الخمسين نقطة.

يركز جدول بيانات الاقتصاد الكلي اليوم بشكل أساسي على بيانات قطاع الخدمات من أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطورات سوق العمل الأمريكي. تشمل الإصدارات الرئيسية للدولار وأسواق السندات ومؤشرات الأسهم تقرير ADP للتوظيف، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، وبيانات طلبات المصانع، والكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

أهم أحداث اليوم: