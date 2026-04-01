عاجل: مبيعات التجزئة الأمريكية تتجاوز التوقعات! سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي يرتفع!

نتائج مبيعات التجزئة لشهر فبراير
- مبيعات التجزئة (شهريًا): القراءة الحالية (التوقعات: 0.5%؛ السابقة: -0.2%)
- مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا): (التوقعات: 0.3%؛ السابقة: 0.0%)
- مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والوقود (شهريًا): القراءة الحالية (السابقة: 0.3%)
- مبيعات التجزئة (سنويًا): القراءة الحالية (السابقة: 3.2%)
ما أهمية هذه القراءة؟
تُعدّ مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الرئيسية لصحة المستهلك في الولايات المتحدة، والتي تُساهم في الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي. تُساعد هذه البيانات - وخاصةً باستثناء السيارات والوقود - في تقييم قوة الطلب الحقيقية والوتيرة الحالية للنشاط الاقتصادي. يُشير النمو المُستدام في مبيعات التجزئة إلى مرونة المستهلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. من وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تُؤثر هذه القراءة على تقييم ضغوط جانب الطلب والتوقعات المُتعلقة بتخفيضات أسعار الفائدة المُستقبلية. بالنسبة للأسواق المالية، فإنها تشكل تقييمات الدولار والسندات والأسهم، مع تقليل المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الحاد.
المصدر: xStation5
