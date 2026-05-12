عاجل: مجلس الشيوخ يُعطي الضوء الأخضر لوارش. الأسواق حذرة وسط مخاوف

لم تكن هناك مفاجآت أو تحولات مفاجئة. اليوم، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما يمهد الطريق أمامه لتولي أحد أهم المناصب في النظام المالي العالمي، وربما حتى منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كانت الأسواق قد استوعبت هذا السيناريو إلى حد كبير مسبقًا، لذا لم يُثر القرار نفسه رد فعل قوي، لكن أهميته تتضح أكثر في سياق الاقتصاد الكلي والتضخم الأوسع.

يتولى وارش دورًا محوريًا في وقت تسارع فيه معدل التضخم في الولايات المتحدة مجددًا وبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2023. يُغير هذا الأمر بشكل جوهري مسار السوق، حيث كان المستثمرون قبل بضعة أشهر فقط مقتنعين إلى حد كبير بأن التضخم يعود تدريجيًا نحو المستوى المستهدف وأن المجال مفتوح أمام التيسير النقدي. وقد تم تأجيل هذا السيناريو الآن، مما يُجبر الأسواق على مواجهة خطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

من منظور السوق، يُشير هذا إلى عودة إلى بيئة لا تزال فيها تكلفة الاقتراض أحد المحركات الرئيسية لتقييم الأصول. قد يؤثر ارتفاع التضخم، إلى جانب احتمال تبني قيادة الاحتياطي الفيدرالي الجديدة موقفًا أكثر تيسيرًا، على شهية المخاطرة، لا سيما في القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الخصم والتدفقات النقدية المستقبلية، مثل أسهم التكنولوجيا. في هذا السياق، تتزايد المخاوف من أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة رغم استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يُقوّض مصداقية مسار خفض التضخم.

ومن العوامل الإضافية التي بدأت الأسواق تأخذها في الحسبان بشكل متزايد مسألة استقلالية وارش وعلاقته بالإدارة السياسية. يخشى المستثمرون من أن يكون أكثر ميلًا للتوافق مع توقعات البيت الأبيض ودونالد ترامب في عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يُضعف درجة الاستقلالية العالية التي يتمتع بها البنك المركزي الأمريكي تقليديًا. لا يؤثر هذا الخطر على توجه السياسة النقدية فحسب، بل يؤثر قبل كل شيء على إمكانية التنبؤ بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتسعير الأصول.

في هذا السياق، لم تعد القضية الرئيسية تقتصر على سرعة استجابة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بل تشمل أيضًا مدى استقلاليته في ظل البيئة السياسية الجديدة. تدخل الأسواق مرحلة تصبح فيها البيانات الاقتصادية الكلية، وخاصة توقعات التضخم وأسعار الفائدة، المصدر الرئيسي للتقلبات مرة أخرى، مع تفاقم هذه الديناميكية نتيجة لتغيير القيادة في الاحتياطي الفيدرالي.