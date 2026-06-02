مخطط اليوم: ما هو التالي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي؟ (02.06.2026)

تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي مؤخرًا ضمن نطاق ضيق نسبيًا، متأرجحًا بين المكاسب والخسائر. بدأ الأسبوع بانخفاض عقب أنباء سلبية بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

الجيوسياسة

أفادت وكالة أنباء تسنيم أمس بتعليق تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران. ويُقال إن هذه الخطوة احتجاج إيراني على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. تتضاءل احتمالية التوصل إلى اتفاق سريع بين الطرفين، مما يؤثر سلبًا على معنويات السوق.

بعد أن أمر الرئيس ترامب إسرائيل بوقف هجماتها على بيروت، مصرحًا في الوقت نفسه بأن المحادثات تتقدم "بسرعة فائقة"، استقرت معنويات السوق قليلًا، مما سمح لزوج اليورو/الدولار الأمريكي باستعادة بعض خسائره. مع ذلك، لا تزال الأخبار الواردة من طهران وواشنطن متضاربة للغاية، مما يعني أن المعنويات قد تبقى متقلبة.

البيانات الاقتصادية الكلية

بعد صدور بيانات التضخم من منطقة اليورو، يبدو أن ارتفاعًا مفاجئًا في المؤشر الأساسي (إلى 2.5%) يُرجّح بقوة رفع سعر الفائدة في يونيو. تبلغ احتمالية حدوث مثل هذه الخطوة، وفقًا لتوقعات السوق، 96% حاليًا. مع ذلك، كان رد فعل السوق هادئًا بشكل ملحوظ.

يُنتظر اليوم إصدارٌ هامٌ آخر، وهو تقرير فرص العمل والفرص المتاحة لشهر أبريل، والذي سيُمهد الطريق لبيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة يوم الجمعة. إذا أظهرت البيانات، بما يتماشى مع التوقعات، استمرار الوضع الجيد نسبيًا لسوق العمل الأمريكي، فقد ترتفع التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف، مما يدعم الدولار الأمريكي.

التحليل الفني

مخطط 1: زوج اليورو/الدولار الأمريكي (17 ديسمبر 2025 - 2 يونيو 2026)

المصدر: xStation، 02.06.2026

يمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا بمرحلة توطيد واضحة، كما يتضح من تسطح وتداخل المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية: المتوسط ​​المتحرك الأسي 50، والمتوسط ​​المتحرك الأسي 100، والمتوسط ​​المتحرك الأسي 150. تؤكد هذه الظاهرة بوضوح فقدان الزخم الاتجاهي القوي وتحول السوق إلى اتجاه جانبي. وفي سياق فني أوسع، كان الحدث الأبرز هو اختبار مستوى دعم هام والدفاع عنه بنجاح، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%.

وينعكس عدم حسم المستثمرين أيضًا في قراءات المؤشرات. يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46.8، ضمن المنطقة المحايدة، أسفل مستوى 50 بقليل. يعكس هذا توازنًا في قوى السوق مع أفضلية ضئيلة للجانب الهبوطي، الذي يفتقر حاليًا إلى القوة الكافية لإحداث موجة بيع أعمق.

ميشال يوسوياك، محلل الأسواق المالية في XTB