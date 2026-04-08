عودة شبح رفع أسعار الفائدة: رأى "كثير" من المشاركين أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم، مما قد يستدعي لاحقًا رفع أسعار الفائدة، بينما اقترح "بعضهم" وصفًا "مزدوجًا" للقرارات المستقبلية يشمل رسميًا إمكانية تشديد السياسة النقدية.

مخاطر غير متكافئة: ترى "الغالبية العظمى" خطر ارتفاع التضخم، وفي الوقت نفسه تُشير إلى مخاطر على التوظيف، مما قد يمهد الطريق نظريًا للعودة إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

هشاشة سوق العمل: استخدم الاحتياطي الفيدرالي لغةً صريحةً للغاية، محذرًا من أنه في ظل بيئة توظيف منخفضة، فإن أي انخفاض إضافي في الطلب على العمالة قد يؤدي إلى "زيادة حادة" في البطالة.

عدم اليقين في الشرق الأوسط: شعر "معظم" الأعضاء أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الصراع على الاقتصاد الأمريكي، لكنهم يخشون أن تؤدي حرب طويلة الأمد إلى ضربة قاسية لسوق العمل، ما قد يجعل خفض أسعار الفائدة ضروريًا.

أخطاء في التنبؤ: افترض موظفو الاحتياطي الفيدرالي "تأثيرًا طفيفًا" لانخفاض أسعار النفط وسوق الأسهم على الاقتصاد، وهو ما يبدو تنبؤًا متفائلًا للغاية بالنظر إلى أسعار الوقود في مارس.

مخاطر الائتمان الخاص: لاحظ الاحتياطي الفيدرالي زيادة في طلبات استرداد الأموال من صناديق الائتمان، ومخاوف بشأن تعرض قطاع البرمجيات للاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

مأزق الاحتياطي الفيدرالي: مخاطر ارتفاع التضخم مقابل ضعف محتمل في سوق العمل.

محضر اجتماع اليوم هو سجل لمناقشات اجتماع عُقد بعد بدء الحرب في إيران، ولكن قبل التصعيد الكبير، مما جعل تقييم الوضع صعبًا في ذلك الوقت. ومع ذلك، تحول الخطاب إلى لهجة أكثر تشددًا، ويشير المحضر إلى موقف أكثر تشددًا. على الرغم من ورود إشارات إلى رفع أسعار الفائدة، تجدر الإشارة إلى أن مشاكل سوق العمل الحادة قد تؤدي في الوقت نفسه إلى خفضها. يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد، لكن خطر الركود التضخمي يتزايد.

المعضلة الرئيسية التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي هي "فخ ذو شقين":

فمن جهة، يُغري تضخم أسعار الطاقة (حيث بلغ متوسط ​​سعر النفط حوالي 100 دولار في مارس) المتشددين برفع أسعار الفائدة لمنع زعزعة استقرار توقعات التضخم.

ومن جهة أخرى، يُصبح سوق العمل هشًا. ويشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نمو الوظائف يتركز في قطاعات قليلة فقط (مثل الرعاية الصحية)، مما يجعل باقي الاقتصاد عرضةً لتباطؤ مفاجئ.

ماذا يعني هذا بالنسبة للأسواق في ظل هدنة اليوم؟ تُظهر محاضر الاجتماع أن الاحتياطي الفيدرالي قلقٌ بوضوح بشأن التضخم. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار اليوم (7 أبريل) وانخفاض سعر النفط إلى 90-95 دولارًا بمثابة "قاطع للتيار". فإذا بقي سعر النفط دون 100 دولار، فمن المرجح أن تتلاشى سريعًا حجج رفع أسعار الفائدة من جدول الأعمال، وسيعود تركيز لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى إنقاذ سوق العمل المتدهور.

وتؤكد محاضر الاجتماع أن الاحتياطي الفيدرالي في حالة "شلل" حاليًا. يُسعّر السوق احتمال خفض أسعار الفائدة بأقل من 50%، ونظرًا لحالة عدم اليقين الراهنة، يتزايد احتمال أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة عند المستوى المناسب.

ما هو الحكم النهائي؟ لهجة متشددة نظريًا، لكنها "قديمة" عمليًا. فرغم أن محضر الاجتماع يُشير إلى رفع أسعار الفائدة، إلا أن الهدنة المعلنة اليوم مع إيران تعني أن الأسواق ستتجاهل على الأرجح هذه الإشارة، مُركزةً بدلًا من ذلك على ما إذا كان السلام في الخليج العربي سيصمد خلال الأسبوعين المقبلين. إذا انهارت الهدنة، فسيصبح سيناريو رفع أسعار الفائدة المذكور في المحضر هو السائد في السوق. ونتيجةً لذلك، لا نشهد أي تحركات كبيرة تُذكر في زوج اليورو/الدولار الأمريكي أو المؤشرات الأمريكية.