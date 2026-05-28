التقويم الاقتصادي: لمحة عن الاقتصاد الأمريكي بعد ثلاثة أشهر من الحرب (28.05.2026)

تهيمن على تداولات الصباح في الأسواق المالية العالمية موجة حادة من المخاطر الجيوسياسية. فبعد ورود أنباء عن غارات عسكرية أمريكية جديدة استهدفت مواقع عسكرية وطائرات مسيرة في إيران خلال الليل، انتعشت أسعار النفط الخام بشكل حاد، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 2 و3%.

وقد انعكست هذه التوترات على توجهات السوق الآسيوية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية خسائر، منهيةً بذلك موجة تفاؤل سابقة. ويُضاف إلى ذلك عاملٌ متشددٌ آخر في الأسواق، يتمثل في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (حيث أعلنت ليزا كوك استعدادها لرفع أسعار الفائدة إذا ما أجبر التضخم على ذلك).

وفي وقت لاحق من اليوم، سيركز المستثمرون على أهم البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الأول، ومؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي)، وبيانات سوق العمل الأسبوعية. وفي منطقة اليورو، ستؤثر مؤشرات معنويات السوق ومناخ الأعمال أيضاً بشكل ملحوظ.

وفي المساء، سيؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن مخزونات النفط الخام بشكل كبير على أسعار سلع الطاقة. ومن المتوقع ارتفاع التقلبات بشكل أساسي في أزواج العملات التي تحمل الدولار الأمريكي، وعقود النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت)، ومؤشرات الأسهم الأمريكية.

🌍 التقويم الاقتصادي الكلي

٨:١٠، منطقة اليورو - خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي

٨:٣٠، المجر - معدل البطالة. التوقعات: ٤.٥٪. السابق: ٤.٥٪.

٩:٠٠، بولندا - المؤشر الاقتصادي الرائد الصادر عن BIEC. التوقعات: غير متوفرة. السابق: ١٧٤.٢ نقطة.

١١:٠٠، منطقة اليورو - مؤشر معنويات السوق الاقتصادية (ESI). التوقعات: ٩٢.٦ نقطة. السابق: ٩٣.٠ نقطة.

١١:٠٠، منطقة اليورو - ثقة المستهلك. التوقعات: غير متوفرة. السابق: -٢٠.٠ نقطة.

١٤:٣٠، الولايات المتحدة الأمريكية - النمو المعدل للناتج المحلي الإجمالي. التوقعات: ٢.٠٪. السابق: ٠.٥٪.

١٤:٣٠، الولايات المتحدة الأمريكية - التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس سنوي) (أبريل). التوقعات: 3.3% على أساس سنوي. السابق: 3.2% على أساس سنوي.

14:30، الولايات المتحدة الأمريكية - معدل التضخم السنوي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (أبريل). التوقعات: 3.8% على أساس سنوي. السابق: 3.5% على أساس سنوي.

14:30، الولايات المتحدة الأمريكية - الاستهلاك الخاص. التوقعات: 1.7%. السابق: 1.9%.

14:30، الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات إعانة البطالة. التوقعات: 209 ألف. السابق: 209 ألف.

14:30، الولايات المتحدة الأمريكية - المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة. التوقعات: 211 ألف. السابق: 202.5 ألف.

14:55، الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (جون ويليامز).

16:00، الولايات المتحدة الأمريكية - مبيعات المنازل الجديدة. التوقعات: 660 ألف. السابق: 682 ألف.

17:00 بتوقيت الولايات المتحدة - مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: -4.4 مليون برميل. السابق: -7.86 مليون برميل.

💰 أرباح مختارة للشركات

شركة كوستكو هولسيل (بعد إغلاق السوق)

شركة ديل تكنولوجيز (بعد إغلاق السوق)

شركة بي كي إن أورلين (قبل افتتاح السوق)

شركة دولار تري (قبل افتتاح السوق)

البنك الملكي الكندي (قبل افتتاح السوق)

البنك الكندي الإمبراطوري للتجارة (قبل افتتاح السوق)

📈 ثلاثة أسواق تستحق المتابعة