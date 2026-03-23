عاجل: انفراجة في قضية إيران؛ انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% ❗📉🚨

أصدر الرئيس الأمريكي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أوامره لوزارة الدفاع (البنتاغون) بتأجيل الضربات العسكرية على محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية لمدة خمسة أيام، وذلك بعد أن أجرت الولايات المتحدة وإيران محادثات بناءة ومثمرة للغاية خلال اليومين الماضيين.

وكان رد فعل السوق فورياً: فقد الدولار قيمته بسرعة، وانخفضت أسعار النفط، بينما ارتفعت أسعار الأسهم والذهب.

البيان الرسمي لترامب. المصدر: تروث سوشيال