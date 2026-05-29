  
١٦:٥٥ · ٢٩ مايو ٢٠٢٦

عاجل: انخفاض حاد في قيمة الدولار الكندي؛ بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي تُثير قلق المستثمرين 🚨

انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2026، بينما توقعت السوق نموًا يصل إلى 1.5%. وعلى أساس شهري، شهد شهر مارس انخفاضًا بنسبة 0.1% (مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.0%)، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 0.4% فقط مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.9%. تؤكد هذه البيانات أن الاقتصاد الكندي يتأثر بشكل متزايد بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تشهد الصادرات تباطؤًا حادًا، ولا يعوض الاستهلاك الخسائر. وهذا يفتح الباب أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا، الذي كان قد أشار بالفعل إلى توخي الحذر. ويتعرض الدولار الكندي لضغوط شديدة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بشكل كبير.

 

المصدر: xStation

