تغيير نظام بنك الاحتياطي النيوزيلندي: التحول الحاسم 🦅 حان وقت تألق الدولار النيوزيلندي

إنذار المحافظ بريمان: "بشكل أسرع وبمقدار أكبر"

في إشارةٍ واضحةٍ إلى تشديد السياسة النقدية في الدورة النقدية الحالية، فاجأت محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، آنا بريمان، الأسواق بإعلانها أن سعر الفائدة الرسمي (OCR) سيرتفع على الأرجح بشكل أسرع وبمقدار أكبر مما توقعه البنك المركزي سابقًا.

هذا ليس مجرد تلميحٍ خفيف، بل هو توجيهٌ حاسمٌ وواضحٌ يُشير إلى تحوّلٍ في النظام التشغيلي. أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي فعليًا أنه سيُعطي الأولوية لاستقرار الأسعار مهما كلف الأمر، مُعلنًا للسوق استعداده لرفع أسعار الفائدة مباشرةً من خلال استغلال الضعف الاقتصادي.

أدى هذا التصريح الحاد اليوم إلى هيمنة الدولار النيوزيلندي بلا منازع في أسواق الصرف الأجنبي العالمية. مع ذلك، يُعد التوجيه الصريح سمةً مميزةً لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بقيادة بريمان. ونظرًا لأن السوق يُسعّر بسرعة هذا المسار السياسي الجديد الجريء، فقد يكون الجزء الأكبر من العوامل الداعمة الأساسية قد تم استيعابه بالفعل، مما قد يُحدّ من أي ارتفاعٍ هيكليٍّ إضافيٍّ للدولار النيوزيلندي من الآن فصاعدًا.

يُعدّ الانخفاض الحاد في سعر صرف زوج العملات AUDNZD أوضح دليل في السوق على تحوّل بنك الاحتياطي النيوزيلندي. فقد الزوج 2.15% خلال ثلاث جلسات فقط، مما يُعزز ارتباطه بانخفاض فارق عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مؤخرًا. المصدر: أبحاث XTB

المحفز للركود التضخمي: الصراع في الشرق الأوسط والتكاليف العالمية

يستند تبرير هذا الموقف الحازم إلى بيئة اقتصادية كلية عالمية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين. ويشير بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن نيوزيلندا لن تكون بمنأى عن صدمات سلاسل التوريد الدولية:

نبض الصراع: يُؤدي الصراع المستمر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في التضخم، بينما يُعيق النمو الاقتصادي في نيوزيلندا وشركائها التجاريين الرئيسيين.

تدهور سلاسل التوريد: تُؤثر اضطرابات سلاسل التوريد المستمرة وارتفاع تكاليف المدخلات بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.

التضحية بالنمو من أجل الاستقرار: بالنسبة للمستثمرين العالميين في الاقتصاد الكلي، فالرسالة واضحة: لقد اختار بنك الاحتياطي النيوزيلندي معركته رسميًا. تعتبر الحكومة أن الاقتصاد المتضخم والمتأثر بالتضخم يشكل تهديداً أكبر بكثير من الركود التقني. ومن المتوقع تشديد السياسة النقدية بشكل حاد بغض النظر عن بيانات انخفاض النشاط الاقتصادي.

ساهم ارتفاع معدل البطالة (5.3%) إلى حد ما في حماية اقتصاد نيوزيلندا من خطر دوامة التضخم الناجمة عن ارتفاع الأجور. وتُخفف التوجيهات السياسية الواضحة التي تركز على التضخم من حدة هذا التوجه التيسيري، مما يُبرر القوة الجديدة التي شهدها الدولار النيوزيلندي. المصدر: أبحاث XTB

سيكولوجية التضخم: توقعات غير مُثبتة

لعلّ أبرز ما أثار القلق في خطاب بريمان هو التركيز الواضح على الديناميكيات النفسية للتضخم:

قد تُصبح توقعات ارتفاع التكاليف بحد ذاتها محركًا للتضخم المُستدام، مما يُؤدي إلى ديناميكية تُعزز نفسها بنفسها، ويتعين على السياسة النقدية التدخل لكبحها قبل أن تترسخ. - آنا بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي

يُوفر هذا التركيز على الجانب النفسي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي غطاءً واضحًا لرفع أسعار الفائدة حتى مع تباطؤ بيانات النمو المحلي. وتؤكد البيانات الملموسة هذا القلق: فقد كشف أحدث استطلاع لثقة المستهلك أجرته مؤسسة ANZ-Roy Morgan أن توقعات التضخم لمدة عامين بلغت مستوى مرتفعاً تاريخياً قدره 5.3٪ في مايو (انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 6.6٪ في أبريل، ولكنه لا يزال مرتفعاً للغاية بالنسبة لراحة البنك المركزي).

أدى الارتفاع الحاد في تضخم أسعار السلع القابلة للتداول (باللون الأزرق) إلى الحد من التباطؤ في قطاع السلع غير القابلة للتداول، مما خالف مسار انخفاض التضخم العام في نيوزيلندا. في ظل ضغوط الركود التضخمي التي أعقبت الحرب، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع الإقبال على الدولار النيوزيلندي، يبدو التحول نحو سياسة نقدية متشددة رد فعل مناسب يهدف إلى تثبيت التوقعات التضخمية. المصدر: أبحاث XTB.

وضع الأسس: توافق آراء سيلك وANZ

تمثل تصريحات المحافظ بريمان يوم الجمعة اللبنة الأخيرة في النهج المتشدد الذي بناه مسؤولو بنك الاحتياطي النيوزيلندي طوال الأسبوع:

أكدت مساعدة المحافظ كارين سيلك (يوم الخميس) أن التوجه الأساسي للبنك المركزي يميل بقوة نحو رفع سعر الفائدة في الاجتماعات القادمة، مصرحةً صراحةً بأن قرار يوليو/تموز قيد الدراسة. وأشارت سيلك، بشكل حاسم، إلى أن البنك، الذي يُعتبر حليفًا للاحتياطي الفيدرالي، ليس بحاجة إلى انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الفصلية قبل اتخاذ القرار، وأن إنهاء التوترات الجيوسياسية سريعًا لن يُصلح الضرر التضخمي الذي تراكم بالفعل في النظام.

التوقعات المؤسسية: كانت مكاتب وول ستريت والمكاتب المحلية تستعد بالفعل لهذا التحول. وقد أشارت أبحاث بنك ANZ سابقاً إلى سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي بدءاً من شهر يوليو، بهدف العودة بقوة إلى مستوى سعر الفائدة الرسمي المحايد عند حوالي 3%.

تتوقع أسواق المقايضة بالفعل ثلاث زيادات كاملة في أسعار الفائدة في نيوزيلندا بحلول نهاية عام 2026، مما سيعيد سعر الفائدة الرسمي إلى 3%. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (يوم واحد)

يختبر زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي منطقة مقاومة تاريخية حاسمة (المربع الأصفر) قرب 0.5980-0.6000، مدعومة بمستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%. وقد دفع الارتفاع القوي الذي أثاره موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشدد حركة السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية 10 و30 و100، مؤكدًا زخمًا صعوديًا قويًا. في حين أن مؤشر القوة النسبية عند 62.7 يعكس ضغط شراء قوي، إلا أنه يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع. ويستهدف اختراق مستدام فوق 0.6000 أعلى مستويات سابقة؛ أما الفشل في ذلك فيؤدي إلى تصحيح نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي 30 عند 0.5885.

المصدر: xStation5

Aleksander Jablonski, XTB Quant Analyst