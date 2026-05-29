يقترب EU50 من مستويات قياسية: مكاسب واسعة النطاق وعمليات إعادة شراء الأسهم تدعم الأسهم الأوروبية

سجل مؤشر EU50 أداءً إيجابياً معتدلاً اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.4% خلال جلسة التداول، بينما لا تزال الصورة العامة للسوق إيجابية. حالياً، يتداول 71% من مكونات المؤشر في المنطقة الإيجابية، ولا تزال 60% من الأسهم أعلى من متوسطاتها المتحركة لـ 50 يوماً و200 يوم، مما يشير إلى أن الارتفاع يشمل السوق بشكل عام. ولا يزال المؤشر على بعد 1.5% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، مع عوائد بلغت +1.0% خلال الأيام السبعة الماضية، و+3.4% خلال الشهر الماضي، و+5.0% منذ بداية العام.

القطاعات: المواد والخدمات المالية والصناعات تقود السوق

تُعزى مكاسب اليوم بشكل رئيسي إلى قطاعات المواد والخدمات المالية والاتصالات والتكنولوجيا والصناعات. يُعد قطاع المواد الأقوى أداءً، حيث ارتفع بنسبة 0.8%، مدعومًا بالأداء القوي لشركتي سان غوبان (+1.83%) وباسف (+1.28%). أما في قطاع الخدمات المالية، فتشمل أبرز الشركات أداءً يونيكريديت (+1.52%) وبي إن بي باريبا (+1.41%) وبي بي في إيه (+1.34%). مع ذلك، لا يُظهر القطاع أداءً إيجابيًا موحدًا، إذ يُعد دويتشه بنك (-2.29%) حاليًا الأضعف أداءً بين الشركات الرئيسية الرابحة اليوم. في قطاع الصناعات، تحقق شركتا إيرباص (+1.95%) وسافران (+1.38%) أداءً جيداً، بينما يأتي الضغط على المؤشر من شركات مثل باير (-1.77%)، وسيمنز إنرجي (-1.69%)، وأنهويزر-بوش إنبيف (-0.90%).

عمليات إعادة شراء الأسهم تدعم أسواق الأسهم الأوروبية

يُعدّ ارتفاع معدلات إعادة شراء الأسهم مصدر دعم إضافي للسوق الأوروبية. فبحسب باركليز، أعادت الشركات المدرجة في مؤشر ستوكس 600 شراء أسهم بقيمة 18 مليار يورو تقريبًا في أبريل، وهو رقم قريب من أعلى مستوياته الدورية ويتجاوز المتوسطات الموسمية بكثير. كما تشير باركليز إلى أن ما يقرب من 80% من برامج إعادة شراء الأسهم المعلنة لعام 2026 لم تُنفّذ بعد، ما قد يُسهم في استمرار دعم الطلب الفني على الأسهم الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.

برامج إعادة شراء الأسهم المعلنة

أعلنت سيمنز عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات يورو.

أعلنت شل عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

أعلنت إيني عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار يورو.

أعلن بنك آي إن جي عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار يورو.

سلطت باركليز الضوء على دويتشه بنك كإحدى الشركات التي لديها عدد كبير من عمليات إعادة شراء الأسهم المتبقية، قياسًا بقيمتها السوقية، والتي من المقرر تنفيذها قبل نهاية أغسطس.

كما تم تحديد شركات Tenaris و Quilter و Bridgepoint و British American Tobacco و Serco و Royal Unibrew كشركات لديها برامج إعادة شراء أسهم كبيرة نسبياً لم تكتمل بعد.

لا تزال صورة مؤشر EU50 اليوم إيجابية، وإن كانت أكثر انتقائية من كونها مفرطة في التفاؤل. في الوقت نفسه، لا يزال تقييم المؤشر، بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 18.7 ضعفًا، منخفضًا نسبيًا مقارنةً بمضاعفات تقييم مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.