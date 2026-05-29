بيانات التضخم الألمانية أقل بكثير من التوقعات. هل هذه إشارة تيسيرية للبنك المركزي الأوروبي؟

جاءت بيانات التضخم في ألمانيا أقل من توقعات السوق، حيث أظهرت انخفاض الأسعار بنسبة 0.1% شهريًا في مايو وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، وبنسبة تصل إلى 0.2% شهريًا استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك. ويحمل هذا البيان نبرةً مرغوبةً بوضوح قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب.

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني على أساس سنوي (أولي): 2.70% (التوقعات: 2.8%، القيمة السابقة: 2.90%)

مؤشر أسعار المستهلك الألماني على أساس سنوي (أولي): 2.60% (التوقعات: 2.9%، القيمة السابقة: 2.90%)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني على أساس شهري (أولي): -0.10% (التوقعات: 0.0%، القيمة السابقة: 0.50%)

مؤشر أسعار المستهلك الألماني على أساس شهري (أولي): -0.20% (التوقعات: 0.1%، القيمة السابقة: 0.60%)

لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون مستوى 1.166 اليوم، ويتداول دون مستوى المقاومة الرئيسي المحدد بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر). ويتذبذب الزوج حاليًا ضمن نطاق 1.1570-1.1760، بينما تتجه المتوسطات المتحركة نحو التسطح، مما يشير إلى غياب اتجاه واضح للحركة. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) القريبة من 47 ومؤشر MACD المحايد إلى توازن بين المشترين والبائعين. من الناحية الفنية، قد يؤدي اختراق مستوى 1.1760 إلى فتح الطريق نحو 1.19، بينما يزيد الانخفاض دون مستوى 1.1570 من احتمالية اختبار منطقة الدعم 1.14-1.15.

