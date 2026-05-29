إفتتاح الأسواق الامريكية: شركة ديل ترتفع أسهمها وتواصل دفع أسهم شركات التكنولوجيا نحو مزيد من الارتفاع 🚀

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2% قبيل جلسة التداول الأخيرة من شهر مايو، وهو شهر أثبت قوته الاستثنائية لأسواق الأسهم. ولا يزال الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لهذه الارتفاعات، حيث أدت نتائج شركة ديل بعد ساعات التداول الرسمية إلى ارتفاع حاد في السوق، ودفعت قطاع الحوسبة بأكمله إلى مزيد من الصعود.

أعلنت ديل عن زيادة في إيرادات الذكاء الاصطناعي بنحو تسعة أضعاف على أساس سنوي، ورفعت توقعاتها للعام بأكمله إلى ما بين 165 و169 مليار دولار، مع ربحية للسهم الواحد تبلغ 17.90 دولارًا، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين البالغة 142.5 مليار دولار و13.09 دولارًا للربحية. وتُعد نتائج ديل هي المحرك الرئيسي لمعنويات السوق اليوم، حيث تنضم ديل إلى قائمة الشركات التقنية العملاقة التي عادت بقوة إلى سوق الذكاء الاصطناعي، على غرار شركات إنتل وسيسكو ونوكيا من قبل. تجدر الإشارة إلى أن غولدمان ساكس تُقدّر أن صناديق التقاعد على وشك بيع أسهم بقيمة 14 مليار دولار كجزء من عملية إعادة التوازن الشهرية، وهو ثاني عشر أكبر تقدير من نوعه منذ عام 2000 على الأقل.

أما على صعيد القطاعات، فيبدو أن قطاعي التكنولوجيا وأجهزة الحاسوب يحققان مكاسب واضحة: ديل +35%، إتش بي إي +17%، نيت آب +19%، إس إم سي آي +10%، إتش بي +7%. وتشمل الشركات الخاسرة اليوم شركات الفضاء في أعقاب انفجار صاروخ بلو أوريجين على منصة الإطلاق (إيه إس تي إس -15%، روكيت لاب -5.5%)، وقطاع الملابس (جاب -15%، أمريكان إيجل -11%)، وبعض شركات الأمن السيبراني (سنتينل وان -16%).

