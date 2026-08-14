عاجل: انخفاض الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال 💥

بدأ المستهلكون رسمياً في خفض إنفاقهم. إليكم الأرقام:
- مبيعات التجزئة: -0.6% شهرياً (متوقع +0.1%)
- مبيعات التجزئة باستثناء السيارات: -0.3% شهرياً (متوقع +0.2%)
- المجموعة الضابطة: -0.4% شهرياً (متوقع +0.3%)
يتعرض الدولار الأمريكي لانخفاض حاد. يُعدّ هذا الخبر السيئ للاقتصاد بمثابة خبر إيجابي للاحتياطي الفيدرالي. يشير هذا التراجع الكبير إلى تباطؤ حاد في الإنفاق الاستهلاكي، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق. ويتراجع الدولار مع انخفاض العائدات نتيجة لذلك.
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