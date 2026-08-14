مخطط اليوم 🚩 تكهنات حول رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع في اليابان — هل يمكن أن يعكس زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اتجاهه؟

يشهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انخفاضًا طفيفًا اليوم، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ضعف الدولار الأمريكي، على الرغم من أن تقارير رويترز تشير إلى دعم الين أيضًا. ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على توجهات بنك اليابان، والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، قد يرفع البنك أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر 2026. كما يُقال إن البنك المركزي يدرس تسريع وتيرة التشديد النقدي مقارنةً بالوتيرة الأخيرة التي بلغت حوالي رفعتين سنويًا. وأشارت المصادر إلى إمكانية اتخاذ خطوة في اجتماع 17-18 سبتمبر، إلا أن بنك اليابان لم يُعلّق على هذه التقارير. بالنسبة للين، قد يُمثّل هذا تحولًا هامًا في المشهد، إذ قد يحتاج السوق إلى النظر ليس فقط في رفع سعر الفائدة مرة أخرى، بل أيضًا في تقليص الفترات الزمنية بين الرفعات اللاحقة.

يبلغ سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان حاليًا 1%، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عامًا، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو.

تُشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، في حين ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات إلى مستوى قياسي.

لا يزال الين الياباني قريبًا من 160 ينًا للدولار الأمريكي، على الرغم من التدخل الياباني الأمريكي المشترك في سوق الصرف الأجنبي في يوليو.

لماذا قد يُسرّع بنك اليابان من وتيرة رفع أسعار الفائدة؟

الحجة الرئيسية المؤيدة لتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع هي تفاقم التضخم في اليابان. فقد ظل التضخم السنوي على مستوى الجملة عند أعلى مستوياته في ثلاث سنوات تقريبًا في يوليو، بينما تُظهر استطلاعات توقعات التضخم بين الأسر والشركات والاقتصاديين قراءات تقترب من 2% أو تتجاوزها.

يُعدّ سعر الصرف بالغ الأهمية. فضعف الين يرفع تكلفة الطاقة والسلع المستوردة وغيرها من المنتجات، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد. في يوليو، انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 40 عامًا، ولم يكن الانتعاش اللاحق كافيًا لتحقيق انعكاس دائم. ومع ارتفاع أسعار النفط أيضًا، أصبح ضعف الين عاملًا حاسمًا في جهود بنك اليابان للسيطرة على التضخم.

يُلاحظ تغير في الموقف أيضًا في بيانات البنك المركزي. فقد أظهر ملخص آراء اجتماع يوليو أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يؤيدون رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمنع السياسة النقدية من التخلف عن التضخم. كما أشار المحافظ كازو أويدا إلى إمكانية تسريع وتيرة التشديد النقدي إذا ما ثبت أن الأوضاع المالية متساهلة للغاية.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بالنسبة للين؟

بالنسبة للين، لا تكمن المسألة الرئيسية بالضرورة في رفع سعر الفائدة مرة واحدة في سبتمبر، بل في التغير المحتمل في مسار أسعار الفائدة برمته. فقد حافظت اليابان على تكاليف اقتراض منخفضة للغاية لسنوات بينما كانت أسعار الفائدة الأمريكية أعلى بكثير. وقد زادت هذه الفجوة من جاذبية الاستراتيجيات التي تتضمن الاقتراض أو تمويل المراكز بالين والاستثمار في أصول ذات عائد أعلى.

إذا ما انتقل بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة مرتين سنويًا تقريبًا إلى تشديدها بوتيرة أسرع، فقد يبدأ فارق العائد بين الأصول اليابانية والأجنبية في التقلص بشكل أسرع. تشير مؤشرات سوق السندات إلى أن المستثمرين يأخذون هذا السيناريو في الحسبان جزئيًا: فبعد تقرير رويترز، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتأثر بشكل خاص بتوقعات بنك اليابان، بينما بلغ عائد السندات لأجل خمس سنوات مستوى قياسيًا.

ولا يعني احتمال ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية بالضرورة استمرار ارتفاع قيمة الين. كما يعتمد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وأسعار الطاقة، والطلب العالمي على الدولار. ولا تزال عوائد السندات الأمريكية المرتفعة تمنح الدولار ميزة نسبية، في حين أن ارتفاع أسعار النفط غير مواتٍ لليابان باعتبارها مستوردًا رئيسيًا للطاقة.

ويساعد هذا أيضًا في تفسير سبب فشل التدخل الياباني الأمريكي المشترك في يوليو في إحداث تغيير دائم في اتجاه سعر الصرف. فالتدخل قد يُغير ديناميكيات السوق على المدى القصير بشكل حاد، ولكنه قد يواجه صعوبة بمفرده في التغلب على فروق أسعار الفائدة وغيرها من قوى الاقتصاد الكلي. بالنسبة لاتجاه الين على المدى الطويل، قد يكون السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت زيادة سعر الفائدة في سبتمبر - إن حدثت - ستكون خطوة معزولة أم بداية لدورة تشديد نقدي أسرع من قبل بنك اليابان.

رسم بياني لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (يومي، ساعة واحدة)

استعاد الزوج جزءًا من الخسائر التي نجمت عن التدخل، وهو ما لا يمثل آلية مستدامة لتوجيه قوى السوق الحرة. لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ضمن قناة سعرية صاعدة، وطالما بقي فوق مستوى 155 والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (الخط الأحمر، حوالي 159)، فإن الاتجاه الصعودي الأوسع يبقى السيناريو الأساسي. قد يؤدي انخفاض جديد نحو مستوى 156 إلى زيادة احتمالية انعكاس الاتجاه، ولا يمكن استبعاد ذلك إذا أجرى بنك اليابان تغييرًا جوهريًا في سياسته النقدية.

المصدر: xStation5

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ضمن قناة صاعدة قصيرة الأجل. وقد يؤدي كسر حدها السفلي إلى تصحيح بنسبة 1:1، وربما يدفع الزوج نحو مستوى 150.

المصدر: xStation5

يُظهر الرسم البياني للمراكز المضاربية في عقود الين الآجلة تغيراً واضحاً عقب التدخلات الأخيرة. فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي تغطي المراكز حتى يوم الثلاثاء السابق، تحولاً من مراكز بيع صافية إلى مراكز شراء صافية. وفي السابق، كانت التحولات بهذا الحجم تُسهم في دعم الين. والسؤال الأهم هو: ماذا ستُظهر بيانات المراكز الأخيرة، التي تغطي يوم الثلاثاء والمقرر إصدارها اليوم؟

المصدر: XTB Research