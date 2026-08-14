ملخص السوق: أسهم شركات البرمجيات الأوروبية تُبقي المؤشرات قرب مستويات قياسية. الدولار يتراجع عن مكاسب هذا الأسبوع (14/08/2026)

📊 المؤشرات والشركات
- يتم تداول السوق الأوروبية الواسعة دون اتجاه واضح اليوم، حيث أن المكاسب القوية التي حققتها شركات مختارة في مجال الصناعة وتكنولوجيا المعلومات يقابلها تراجعات طفيفة في بقية السوق.
- يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر Stoxx 50 (EU50) بشكل ثابت. كان أداء مؤشر داكس الألماني هو الأفضل (DE40: +0.3%)، مدعومًا بمكاسب أسهم SAP، في حين أن مؤشر SMI السويسري متخلف (SUI20: -0.6%)، حساس لجني الأرباح في قطاع الأدوية.
- ارتفعت أسهم تكنولوجيا المعلومات الأوروبية بشكل ملحوظ يوم الجمعة (SAP: +4.3%، Nemetschek: +8.8%، TeamViewer: +6.0%)، مدفوعة بتقارير رويترز عن محادثات الاستحواذ على Silver Lake مع Workday وتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن إعادة تمويل ديون قطاع التكنولوجيا.
- قفزت أسهم Workday بنسبة 18٪ تقريبًا (أقوى مكاسب خلال اليوم منذ عام 2012) بعد تقارير عن عملية استحواذ محتملة. كما رفعت الأخبار أيضًا نظراء آخرين في هذا القطاع، بما في ذلك Salesforce وHubSpot وWix.com.
المصدر: أبحاث XTB
🌍 الاقتصاد والجيوسياسة
- وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن يوروستات، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في منطقة اليورو (+1.0% على أساس سنوي) وبنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي (+1.2% على أساس سنوي) في الربع الثاني، مكتسبًا زخمًا بعد أداء ضعيف في الربع الأول. وشهد التوظيف في المنطقتين نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي (+0.5% على أساس سنوي).
- ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.1% على أساس سنوي في يوليو 2026 (مقارنةً بـ 1.8% في يونيو)، مسجلًا انتعاشًا بنسبة 0.6% على أساس شهري. وكان نمو الأسعار مدفوعًا بالخدمات (النقل والإقامة) والطاقة (+2.3% على أساس شهري)، بينما حدّت مبيعات الصيف على السلع المصنعة من هذه المكاسب (-2.0% على أساس شهري).
- ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بنسبة 5.3% على أساس سنوي (+0.2% على أساس شهري) في يوليو 2026. وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك التوترات الجيوسياسية المحيطة بإيران وانتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية المؤقتة على الوقود (منتجات البترول: +24.1% على أساس سنوي). كما شهدت أسعار المعادن غير الحديدية ارتفاعًا ملحوظًا (+27.8% على أساس سنوي)، بينما سُجل انخفاض في أسعار الحيوانات الحية (-18.5%) ومنتجات الألبان.
- تشير بيانات شركة كيبلر إلى تسجيل 13 عملية عبور مؤكدة عبر مضيق هرمز في 13 أغسطس (+44% على أساس سنوي)، حيث استخدمت 9 سفن مسارات حددتها إيران. كما لوحظ ازدياد في حركة الملاحة في مضيق باب المندب (29 عملية عبور) والبحر الأحمر (18 سفينة دخلت، 11 سفينة خرجت).
💱 العملات والسلع والطاقة
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.3% اليوم بعد محاولته أمس اختراق مستوى أعلى له في أسبوعين. يشهد الدولار النيوزيلندي انتعاشاً قوياً (NZDUSD: +0.8%)، متعافياً من موجة البيع التي شهدها أمس نتيجة انخفاض توقعات التضخم. وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.1570.
- وتشهد المعادن النفيسة انتعاشاً طفيفاً بعد تصحيح الأمس. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 4362 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.8% ليصل إلى 64.95 دولاراً للأونصة.
- وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) عن مكاسبها التي حققتها في بداية الجلسة، وتتداول حالياً بشكل مستقر قرب 87 دولاراً للبرميل. في الوقت نفسه، تستمر مكاسب العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS: +0.2%، NATGAS.EU: +0.5%).
ملخص اليوم: يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي عكس الاتجاه؛ وول ستريت تسجل مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي 🚨
⬇️ ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (14 أغسطس 2026)
عاجل: انخفاض الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال 💥
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