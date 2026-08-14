ملخص السوق: أسهم شركات البرمجيات الأوروبية تُبقي المؤشرات قرب مستويات قياسية. الدولار يتراجع عن مكاسب هذا الأسبوع (14/08/2026)

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (

) بنسبة 0.3% اليوم بعد محاولته أمس اختراق مستوى أعلى له في أسبوعين. يشهد الدولار النيوزيلندي انتعاشاً قوياً (

)، متعافياً من موجة البيع التي شهدها أمس نتيجة انخفاض توقعات التضخم. وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.1570.