التقويم الاقتصادي 🗽 مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات جامعة ميشيغان في دائرة الضوء

يشهد جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم نشاطًا ملحوظًا، حيث يركز المستثمرون بشكل أساسي على بيانات منطقة اليورو والولايات المتحدة. سيصدر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني صباحًا، بينما ستكون مبيعات التجزئة الأمريكية هي المنشور الرئيسي في وقت لاحق من اليوم. كما سيتضمن الجدول بيانات كندية واستطلاع جامعة ميشيغان الأولي لثقة المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس.

الجدول الاقتصادي (14 أغسطس)

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو: 2.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري.

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - مؤشر أسعار المستهلك المنسق النهائي لشهر يوليو: 2.4% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري.

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني: المتوقع 1.0% على أساس سنوي و0.4% على أساس ربع سنوي؛ السابق 1.0% و0.4% على التوالي.

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - التغير في التوظيف للربع الثاني: السابق 0.1% على أساس ربع سنوي.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات التجزئة لشهر يوليو: المتوقع +٠.١٪ شهريًا؛ السابق +٠.٢٪ شهريًا.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات التجزئة الأساسية لشهر يوليو: المتوقع +٠.٢٪ شهريًا؛ السابق -٠.٢٪ شهريًا.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات التجزئة: السابق ٦.٧٪ سنويًا.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، كندا - مبيعات الجملة لشهر يونيو: المتوقع +٢.٧٪ شهريًا؛ السابق ٠.٠٪.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، كندا - مبيعات التصنيع لشهر يونيو: المتوقع -٠.١٪ شهريًا؛ السابق +١.٣٪.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس: المتوقع ٥٥.٠؛ السابق ٥٥.٢.

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - توقعات المستهلك لجامعة ميشيغان: المتوقع ٥٥.٢؛ السابق ٥٥.٤.

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - جامعة ميشيغان: الوضع الحالي: المتوقع 54.8؛ السابق 54.8.

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - جامعة ميشيغان: توقعات التضخم لخمس سنوات: المتوقع 3.3%؛ السابق 3.3%.

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - جامعة ميشيغان: توقعات التضخم لسنة واحدة: المتوقع 4.2%؛ السابق 4.2%.

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مخزونات الشركات لشهر يونيو: المتوقع +0.1% شهريًا؛ السابق +0.3% شهريًا.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (الفترة الزمنية اليومية)

بالنظر إلى بيانات اليوم، قد يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي زيادة ملحوظة في التقلبات في كلا الاتجاهين. قد يؤثر انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية عن المتوقع على توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، ومن المرجح أن يقلل بشكل كبير من احتمالية أي رفع لأسعار الفائدة، خاصةً إذا اقترن ذلك بضعف مؤشر معنويات جامعة ميشيغان وانخفاض توقعات التضخم.

بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، قد يدعم هذا السيناريو نظرياً محاولة العودة إلى ما فوق مستوى 1.16، وربما اختراق خط المقاومة الأقل قرب 1.155. من جهة أخرى، قد تدفع مبيعات التجزئة القوية وتحسن ثقة المستهلك الزوجَ نحو اتجاهه الهبوطي الأساسي. من المرجح أن يكون التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ذا أهمية ثانوية بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، إذ لا يتوقع المستثمرون أي تعديلات جوهرية.