عاجل: انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وارتفاع في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي🗽

انخفض الدولار الأمريكي بعد صدور تقارير اقتصادية كلية اليوم تشير إلى تزايد ضغوط الأسعار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بينما جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أضعف قليلاً من المتوقع. في المقابل، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.6% شهرياً مقابل 0.3% متوقعة، بينما جاء الاستهلاك الشخصي الحقيقي أقل بقليل من التوقعات.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (ربع سنوي، سنوي): 2.0% مقابل 2.3% متوقع، 0.5% سابق

مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي: 3.6% مقابل 3.9% متوقع، 3.7% سابق

معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (معدل سنوي): 3.6% مقابل 3.6% متوقع، 3.7% سابق

ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة: 4.5% مقابل 4.5% متوقع، 2.9% سابق

ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة: 4.3% مقابل 4.1% متوقع، 2.7% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (سنويًا): 3.5% مقابل 3.5% متوقع، 2.8% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (شهريًا): 0.7% مقابل 0.7% متوقع، 0.4% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة (سنويًا): 3.2% مقابل 3.2% متوقع، 3.0% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة (شهريًا): 0.3% مقابل 0.3% متوقع 0.4% سابقًا

الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة شهريًا: 0.9% مقابل 0.9% متوقع، 0.5% سابقًا

الدخل الشخصي في الولايات المتحدة شهريًا: 0.6% مقابل 0.3% متوقع، -0.1% سابقًا

الاستهلاك الشخصي الحقيقي في الولايات المتحدة شهريًا: 0.2% مقابل 0.3% متوقع، 0.1% سابقًا

طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة: 189 ألفًا مقابل 212 ألفًا متوقعًا، 214 ألفًا سابقًا

طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة: 1.785 مليونًا مقابل 1.815 مليونًا متوقعًا، 1.821 مليونًا سابقًا