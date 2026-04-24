عاجل: وزارة العدل الأمريكية تُسقط التحقيق ضد باول❗️ انخفاض الدولار بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات 📉

أسقطت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، يوم الجمعة، تحقيقًا جنائيًا يتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يمهد الطريق لتثبيت خليفته وسط مخاوف بشأن هجمات الرئيس دونالد ترامب على البنك المركزي المستقل.
تداعيات إلغاء التحقيق:
- انتقال قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: بات الطريق ممهدًا أمام كيفن وارش لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أسقطت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، يوم الجمعة، تحقيقًا جنائيًا يتعلق بباول.
- نطاق التحقيق: سيحل محل التحقيق الجنائي مراجعة يجريها المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سينظر في تجاوزات تكاليف التجديد.
- رد فعل السوق: انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد عقب الإعلان (10 سنوات: من ذروتها عند حوالي 4.34% إلى 4.31%)، مما فاقم خسائر الدولار اليوم (مؤشر الدولار الأمريكي: -0.25%).
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (باللون الأبيض) ومؤشر بلومبيرغ للدولار (باللون السماوي) من أعلى مستوياتها المحلية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي
