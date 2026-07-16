عاجل: ارتفاع GBPUSD بنسبة 0.1% بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي فاقت التوقعات

الساعة 8:00 صباحًا، المملكة المتحدة، التقرير الشهري للناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر على أساس سنوي: 1.3% (المتوقع: 1.2%، السابق: 1.2%)

الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر على أساس شهري: 0.1% (المتوقع: 0%، السابق: -0.1%)

الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة: 0.1% على أساس شهري (المتوقع: -0.2%، السابق: 0.4%)

يواصل الاقتصاد البريطاني نموه المطرد بعد فترة الركود، مسجلاً الشهر السادس على التوالي من النمو المتواصل على مدى ثلاثة أشهر. وبينما يبقى الاتجاه العام إيجابيًا للغاية، فقد تباطأ الزخم قليلاً مع اقتراب فصل الصيف، متأثرًا باضطرابات سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الصراع الجيوسياسي في إيران.

الشكل 1: مساهمات الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاثة أشهر، المملكة المتحدة، من مايو 2025 إلى مايو 2026

المصدر: Gross domestic product (GDP) monthly estimate from the Office for National Statistics

الأداء الرئيسي وتحليل القطاعات

إجمالي الناتج المحلي: نما بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو 2026 (بانخفاض طفيف عن 0.8% في أبريل)، ولكنه حقق ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر مايو نفسه.

الخدمات (محرك النمو): نما بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو. وقد حفز النمو قطاع المعلومات والاتصالات (بزيادة 2.5%) والخدمات المهنية، وتحديدًا البحث والتطوير العلمي (بزيادة 5.1% في مايو)، مدفوعًا بالعلوم الطبية.

الإنتاج والتصنيع: ارتفع بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة. وكان قطاع التصنيع هو القطاع الفرعي الأبرز (بزيادة 1.6%)، بقيادة قطاع الأدوية. إلا أن هذا النمو تأثر سلبًا بالانخفاض الحاد في قطاعي الطاقة والمياه.

الإنشاءات: نما بنسبة 1.6% خلال الأشهر الثلاثة، مدفوعًا بالمشاريع التجارية الخاصة. إلا أنه انكمش بنسبة 0.8% في مايو، متأثرًا بانخفاض بنسبة 5% في أعمال إصلاح وصيانة المساكن الخاصة.

استجاب الجنيه الإسترليني إيجاباً للقراءة، إلا أنه لم يتمكن من الخروج من النطاق الحالي بين 1.3520 و1.3550. ويتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشر ساعات (EMA10 على الرسم البياني H1؛ باللون الأصفر)، بعد تباطؤ في الارتفاع عقب مكاسب قوية خلال جلسة التداول أمس.

المصدر: xStation5