السعودية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص

أقرت الحكومة السعودية تعديلات جديدة على آلية تطوير الأراضي المخصصة لبرامج الإسكان التنموي، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص وتسريع تنفيذ المشاريع السكنية. ويتيح القرار للمستثمرين تطوير الأراضي المخصصة للإسكان وبناء وحدات سكنية للمستفيدين، مقابل تملك نسبة من تلك الأراضي، بما يعزز كفاءة التطوير ويرفع وتيرة تنفيذ المشاريع.

آلية جديدة لتحفيز الاستثمار في الإسكان

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل القرار رقم 200 الخاص بتطوير الأراضي المخصصة لبرامج الدعم السكني، حيث يمنح المستثمرين فرصة تنفيذ مشاريع إسكان تنموي مقابل الحصول على ملكية جزء من الأراضي بعد استكمال أعمال التطوير وفق الضوابط المعتمدة.

وتمثل هذه الخطوة تحولاً في نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ لم تعد مشاركة المطورين تقتصر على تنفيذ أعمال البناء، بل أصبحت تشمل تطوير الأراضي والاستفادة الاستثمارية منها، الأمر الذي يعزز جاذبية المشاريع ويشجع على استثمار الأراضي التي لم تدخل مرحلة التطوير حتى الآن.

زيادة المعروض السكني وتسريع الإنجاز

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن القرار يدعم جهود الوزارة في زيادة المعروض السكني وتسريع تنفيذ الوحدات المخصصة للأسر المستحقة، من خلال منح المطورين دوراً أكبر في تخطيط وتنفيذ المشاريع.

وأوضح أن الآلية الجديدة تستهدف توفير وحدات سكنية مكتملة البنية التحتية والخدمات، بما يشمل الطرق والمرافق العامة وشبكات الخدمات، بدلاً من تسليم أراضٍ غير مطورة للمستفيدين، وهو ما يسهم في تحسين جودة المشاريع ورفع كفاءة التنفيذ.

شراكة استثمارية تحقق المنفعة للطرفين

يعتمد النموذج الجديد على استخدام الأراضي الحكومية كأصل استثماري لتمويل جزء من مشاريع الإسكان، حيث يحصل المستثمر على نسبة من الأرض مقابل تطوير المشروع وتسليم الوحدات السكنية المخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي.

ومن المتوقع أن يتيح هذا النموذج تنفيذ مشاريع متكاملة تضم وحدات للإسكان التنموي إلى جانب مشاريع سكنية أو تجارية يطورها المستثمر على الجزء الذي تنتقل ملكيته إليه، بما يحقق توازناً بين الأهداف الاجتماعية والعوائد الاستثمارية.

ضوابط تنفيذية مرتقبة لتنظيم المشروع

رغم اعتماد القرار، فإن تفاصيل التطبيق ستعتمد على اللوائح التنفيذية التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المنتظر أن تحدد هذه الضوابط معايير اختيار المستثمرين، ونسبة الأراضي التي يمكن تملكها، وآليات التسعير، والمواصفات الفنية للوحدات السكنية، والجداول الزمنية للتنفيذ، إضافة إلى آليات الرقابة وضمان تسليم المشاريع وفق المعايير المطلوبة.

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

يأتي القرار في إطار دعم برامج الإسكان التنموي التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي، مع تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص.

وأكد وزير البلديات والإسكان أن التعديل ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

ويمثل هذا النموذج الجديد خطوة مهمة نحو بناء شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة المعروض السكني، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية وتوفير مساكن مناسبة للأسر المستحقة، مع الحفاظ على جودة المشروعات وتكامل خدماتها.