تغير مخزونات النفط الخام: 6.93 مليون برميل (المتوقع: 0.5 مليون برميل؛ السابق: 6.16 مليون برميل)

تغير مخزونات البنزين: -2.59 مليون برميل (المتوقع: -2.1 مليون برميل؛ السابق: -5.44 مليون برميل)

تغير مخزونات المقطرات: 3.03 مليون برميل (المتوقع: -1.4 مليون برميل؛ السابق: -2.53 مليون برميل)

سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفاعًا حادًا آخر، إلا أن هذا الارتفاع قابله جزئيًا انخفاض ملحوظ آخر في مخزونات البنزين. وكان تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس قد توقع زيادة أقل في مخزونات النفط الخام بمقدار 2.3 مليون برميل. والجدير بالذكر أن معدل تشغيل المصافي ارتفع بنسبة 1.5 نقطة مئوية؛ ولذلك، يشير انخفاض مخزونات البنزين إلى قوة الطلب، بينما يشير ارتفاع مخزونات المقطرات إلى نهاية موسم التدفئة. وعلى الرغم من هذه الأرقام، لم يكن للتقرير تأثير يُذكر على أسعار النفط، التي لا تزال تتأثر بشكل أساسي بالتطورات في إيران.

يجد خام غرب تكساس الوسيط دعماً قرب 88 دولاراً للبرميل عند المتوسط ​​المتحرك لـ 25 فترة. ويشير رفض إيران لشروط السلام إلى أن التوترات في الشرق الأوسط ستظل مرتفعة في المستقبل المنظور. في الوقت نفسه، يوحي الضغط المستمر من الولايات المتحدة بأن واشنطن حريصة على تجنب صراع طويل الأمد، والذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكبدها خسائر اقتصادية فادحة.