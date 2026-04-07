عاجل: ارتفاع طفيف في سعر EURUSDبعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو 💡

منطقة اليورو (القراءة النهائية)
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 50.2 (التقدير: 50.1؛ السابق: 50.1) - أعلى بقليل من التوقعات، بالكاد فوق مستوى التوسع
- مؤشر مديري المشتريات المركب: 50.7 (التقدير: 50.5؛ السابق: 50.5) - تعديل طفيف بالزيادة، اقتصاد المنطقة يبقى فوق مستوى التوسع
ألمانيا
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 50.9 (التقدير: 51.2؛ السابق: 51.2) - أقل بقليل من التوقعات، لكنه لا يزال في منطقة التوسع
- مؤشر مديري المشتريات المركب: 51.9 - متوافق مع التوقعات، لا مفاجأة
فرنسا
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 48.8 (التقدير: 48.3؛ السابق: 48.3) - أعلى بقليل من التوقعات، لكنه لا يزال يعاني من انكماش حاد في قطاع الخدمات
- مؤشر مديري المشتريات المركب: 48.8 - متوافق مع التوقعات، الاقتصاد ينكمش للشهر الثاني على التوالي
إيطاليا
- الخدمات مؤشر مديري المشتريات: 48.8 (التقدير: 50.9؛ السابق: 52.3) - مفاجأة سلبية كبيرة، انخفاض حاد دون عتبة الـ 50 نقطة بعد توسع قوي.
- مؤشر مديري المشتريات المركب: 49.2 (التقدير: 51.3؛ السابق: 52.1) - مخيب للآمال بنفس القدر، تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي.
إسبانيا
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات: 53.3 (التقدير: 50.6؛ السابق: 51.9) - مفاجأة إيجابية واضحة، تسارع في قطاع الخدمات.
- مؤشر مديري المشتريات المركب: 52.4 (التقدير: 50.5؛ السابق: 51.5) - إسبانيا أقوى اقتصاد في منطقة اليورو في مارس.
ترسم بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس صورة لأوروبا منقسمة بشدة: إسبانيا تشهد تسارعًا واضحًا، بينما بالكاد تحافظ ألمانيا على توسعها، في حين انزلقت فرنسا وإيطاليا - وهما من أكبر اقتصادات التكتل - إلى الانكماش، مع تدهور حاد بشكل خاص في إيطاليا مقارنة بالعام الماضي. هذا الشهر. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، تُعدّ هذه الأرقام مقلقة للغاية، لا سيما في ظلّ ارتفاع التضخم إلى 2.5%، إذ يتعيّن على البنك المركزي الآن الموازنة بين مكافحة ارتفاع تكاليف الطاقة وخطر جرّ جزء كبير من منطقة اليورو إلى الركود. وتؤكد البيانات أن صدمة الطاقة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط تُؤثّر على الدول بشكل غير متماثل، ما يزيد من تعقيد مهمة إدارة سياسة نقدية موحدة للاتحاد النقدي بأكمله. وقد ارتفع اليورو بشكل طفيف بعد صدور هذه البيانات.
