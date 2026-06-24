عاجل: استمرار انخفاض مخزونات النفط، وهبوط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ مارس

أهم نتائج تقرير النفط:

مخزونات النفط الخام: -6.088 مليون برميل

التوقعات: -4.461 مليون برميل

القراءة السابقة: -8.263 مليون برميل

مخزونات البنزين: +2.064 مليون برميل

التوقعات: -0.578 مليون برميل

مخزونات المشتقات النفطية: +3.064 مليون برميل

التوقعات: -0.505 مليون برميل

أشار تقرير معهد البترول الأمريكي (API) الخاص إلى انخفاض طفيف في مخزونات النفط (-765 ألف برميل) وزيادة في مخزونات المنتجات البترولية (البنزين +1238 ألف برميل، والمشتقات النفطية +1447 ألف برميل). وأكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) هذا الاتجاه، ولكن على نطاق أوسع بكثير.

انخفضت مخزونات النفط إلى ما دون أدنى مستوى لها في خمس سنوات. كان حجم الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة هائلاً، ولكن مع احتمال فتح مضيق هرمز قريبًا، يُتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

الموسمية والاتجاهات طويلة الأجل

اتجاه هبوطي ثابت منذ الربيع: بالنظر إلى الصورة الأوسع، نلاحظ منذ أبريل انخفاضات مستمرة وواضحة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. هذه ظاهرة نموذجية لهذا الوقت من العام، مرتبطة بالاستعدادات لموسم السفر الصيفي (ما يُعرف بموسم القيادة)، حيث تعمل المصافي بكامل طاقتها.

لا تأثير على الأسعار: لحسن الحظ، لم يُحدث هذا الانكماش الدوري في إمدادات المواد الخام في المستودعات الأمريكية تأثيرًا يُذكر على الأسواق المالية لفترة طويلة، ولا يُترجم إلى ارتفاعات دائمة في أسعار النفط.

تعليق: تكمن المشكلة في التفاصيل

للوهلة الأولى، يبدو عنوان التقرير "متفائلًا" للغاية. ففي النهاية، انخفضت مخزونات النفط بأكثر مما توقعه السوق (بأكثر من 6 ملايين برميل). مع ذلك، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر في ردود أفعالهم.

لماذا لا يبدو هذا التقرير متفائلاً بشأن أسعار النفط؟ تعمل المصافي على تكرير النفط بوتيرة سريعة (مما يفسر الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الخام)، كما نشهد ارتفاعاً في مستويات الصادرات نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار والوفاء بالعقود المبرمة سابقاً. لكن تجدر الإشارة إلى ظهور وضع مثير للاهتمام في مخزونات الوقود النهائي. فبعد أسابيع من الانخفاض، ارتفعت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية بأكثر من 5 ملايين برميل، في حين توقع السوق انخفاضاً في كليهما.

هذا يعني أن المنتج النهائي يتراكم في المستودعات بوتيرة أسرع من استهلاك المستهلكين له. تشير هذه البيانات إلى ضعف الطلب المحلي في الولايات المتحدة، مما يُضعف فعلياً الأثر الإيجابي للانخفاض الحاد في مخزونات النفط الخام.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل، ليختبر أدنى مستوياته منذ الجلسة الأولى بعد بدء الصراع في الشرق الأوسط. وقد عاد السوق بوضوح إلى وضعه الطبيعي، على الرغم من استمرار التوتر في سوق النفط الفعلي، لا سيما مع استمرار إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية. المصدر: xStation5

انخفضت احتياطيات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي أقل بنحو 100 مليون برميل مما كانت عليه قبل النزاع. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي