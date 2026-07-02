  
١٦:٣٤ · ٢ يوليو ٢٠٢٦

عاجل: تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية أقل من المتوقع 🚩 US100 يتفاعل

ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 113 ألف وظيفة والقراءة السابقة البالغة 172 ألف وظيفة.

 

  • انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2%، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.3% (القراءة السابقة: 4.3%).
  • بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 215 ألف طلب، وهو أفضل بقليل من التوقعات البالغة 218 ألف طلب، ولم يتغير عن القراءة السابقة البالغة 215 ألف طلب.
  • ارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة (على أساس سنوي) بنسبة 3.5%، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.4% (القراءة السابقة: 3.4%).
  • زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 49 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من التوقعات البالغة 107 آلاف طلب (القراءة السابقة: 120 ألف طلب).
  • انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.814 مليون طلب، وهو أقل بقليل من التوقعات البالغة 1.820 مليون طلب (القراءة السابقة: 1.821 مليون طلب).
  • بقي متوسط ​​أسبوع العمل ثابتًا عند 34.3 ساعة، بما يتماشى مع التوقعات.
  • ارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة (شهريًا) بنسبة 0.3%، متوافقًا مع التوقعات والقراءة السابقة.
  • زادت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 3 آلاف وظيفة، متوافقة مع التوقعات ولكنها أقل من الرقم السابق البالغ 7 آلاف وظيفة.
  • انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أقل من التوقعات البالغة 61.8% والقراءة السابقة.
  • انخفضت وظائف القطاع الحكومي بمقدار 8 آلاف وظيفة، بعد زيادة قدرها 52 ألف وظيفة في الشهر السابق.

 

٢ يوليو ٢٠٢٦, ١٥:٠٢

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التقارير الاقتصادية
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