عاجل: تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية أقل من المتوقع 🚩 US100 يتفاعل

ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 113 ألف وظيفة والقراءة السابقة البالغة 172 ألف وظيفة.
- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2%، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.3% (القراءة السابقة: 4.3%).
- بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 215 ألف طلب، وهو أفضل بقليل من التوقعات البالغة 218 ألف طلب، ولم يتغير عن القراءة السابقة البالغة 215 ألف طلب.
- ارتفع متوسط الأجر بالساعة (على أساس سنوي) بنسبة 3.5%، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.4% (القراءة السابقة: 3.4%).
- زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 49 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من التوقعات البالغة 107 آلاف طلب (القراءة السابقة: 120 ألف طلب).
- انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.814 مليون طلب، وهو أقل بقليل من التوقعات البالغة 1.820 مليون طلب (القراءة السابقة: 1.821 مليون طلب).
- بقي متوسط أسبوع العمل ثابتًا عند 34.3 ساعة، بما يتماشى مع التوقعات.
- ارتفع متوسط الأجر بالساعة (شهريًا) بنسبة 0.3%، متوافقًا مع التوقعات والقراءة السابقة.
- زادت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 3 آلاف وظيفة، متوافقة مع التوقعات ولكنها أقل من الرقم السابق البالغ 7 آلاف وظيفة.
- انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أقل من التوقعات البالغة 61.8% والقراءة السابقة.
- انخفضت وظائف القطاع الحكومي بمقدار 8 آلاف وظيفة، بعد زيادة قدرها 52 ألف وظيفة في الشهر السابق.
تقرير الوظائف: لحظة حاسمة للدولار
التقويم الاقتصادي: هل ستؤدي بيانات الوظائف غير الزراعية اليوم إلى انهيار وول ستريت؟
حصاد الأسواق: تراجع حاد في أسعار أسهم التكنولوجيا في كوريا، والين يسجل أدنى مستوى له في 40 عامًا قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية 🚨
مؤشر ISM: تراجع في قطاع التصنيع الأمريكي