عاجل: تقرير مخزونات النفط لا يزال يُظهر انخفاضًا. سعر خام غرب تكساس الوسيط هو الأدنى منذ نهاية فبراير.

يُؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم بشكل إيجابي على الأسعار، ومع ذلك، ما زلنا نشهد انخفاضات في سوق النفط، نتيجةً للتفاؤل المستمر بشأن فتح مضيق هرمز. ما هي أبرز النقاط في التقرير؟

يُؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم بشكل إيجابي على الأسعار، ومع ذلك، ما زلنا نشهد انخفاضات في سوق النفط، نتيجةً للتفاؤل المستمر بشأن فتح مضيق هرمز. ما هي أبرز النقاط في التقرير؟

يُؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم بشكل إيجابي على الأسعار، ومع ذلك، ما زلنا نشهد انخفاضات في سوق النفط، نتيجةً للتفاؤل المستمر بشأن فتح مضيق هرمز. ما هي أبرز النقاط في التقرير؟

يُؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم بشكل إيجابي على الأسعار، ومع ذلك، ما زلنا نشهد انخفاضات في سوق النفط، نتيجةً للتفاؤل المستمر بشأن فتح مضيق هرمز. ما هي أبرز النقاط في التقرير؟

يُؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم بشكل إيجابي على الأسعار، ومع ذلك، ما زلنا نشهد انخفاضات في سوق النفط، نتيجةً للتفاؤل المستمر بشأن فتح مضيق هرمز. ما هي أبرز النقاط في التقرير؟

يُؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم بشكل إيجابي على الأسعار، ومع ذلك، ما زلنا نشهد انخفاضات في سوق النفط، نتيجةً للتفاؤل المستمر بشأن فتح مضيق هرمز. ما هي أبرز النقاط في التقرير؟

الطلب القوي والضغط على انخفاض مخزونات النفط الخام: من أهم ما جاء في التقرير هو الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام (-3.775 مليون برميل). يعود هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: زيادة نشاط مصافي التكرير الأمريكية (بنسبة 0.50%)، وانخفاض تدفق المواد الخام من الخارج (حيث انخفضت الواردات بما يقارب 300 ألف برميل يوميًا). وقد تحملت منطقة ساحل الخليج العبء الأكبر من هذا الانخفاض، فهي مركز صناعة التكرير الأمريكية.

الطلب القوي والضغط على انخفاض مخزونات النفط الخام: من أهم ما جاء في التقرير هو الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام (-3.775 مليون برميل). يعود هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: زيادة نشاط مصافي التكرير الأمريكية (بنسبة 0.50%)، وانخفاض تدفق المواد الخام من الخارج (حيث انخفضت الواردات بما يقارب 300 ألف برميل يوميًا). وقد تحملت منطقة ساحل الخليج العبء الأكبر من هذا الانخفاض، فهي مركز صناعة التكرير الأمريكية.

الطلب القوي والضغط على انخفاض مخزونات النفط الخام: من أهم ما جاء في التقرير هو الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام (-3.775 مليون برميل). يعود هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: زيادة نشاط مصافي التكرير الأمريكية (بنسبة 0.50%)، وانخفاض تدفق المواد الخام من الخارج (حيث انخفضت الواردات بما يقارب 300 ألف برميل يوميًا). وقد تحملت منطقة ساحل الخليج العبء الأكبر من هذا الانخفاض، فهي مركز صناعة التكرير الأمريكية.

الطلب القوي والضغط على انخفاض مخزونات النفط الخام: من أهم ما جاء في التقرير هو الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام (-3.775 مليون برميل). يعود هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: زيادة نشاط مصافي التكرير الأمريكية (بنسبة 0.50%)، وانخفاض تدفق المواد الخام من الخارج (حيث انخفضت الواردات بما يقارب 300 ألف برميل يوميًا). وقد تحملت منطقة ساحل الخليج العبء الأكبر من هذا الانخفاض، فهي مركز صناعة التكرير الأمريكية.

الطلب القوي والضغط على انخفاض مخزونات النفط الخام: من أهم ما جاء في التقرير هو الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام (-3.775 مليون برميل). يعود هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: زيادة نشاط مصافي التكرير الأمريكية (بنسبة 0.50%)، وانخفاض تدفق المواد الخام من الخارج (حيث انخفضت الواردات بما يقارب 300 ألف برميل يوميًا). وقد تحملت منطقة ساحل الخليج العبء الأكبر من هذا الانخفاض، فهي مركز صناعة التكرير الأمريكية.

الطلب القوي والضغط على انخفاض مخزونات النفط الخام: من أهم ما جاء في التقرير هو الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام (-3.775 مليون برميل). يعود هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: زيادة نشاط مصافي التكرير الأمريكية (بنسبة 0.50%)، وانخفاض تدفق المواد الخام من الخارج (حيث انخفضت الواردات بما يقارب 300 ألف برميل يوميًا). وقد تحملت منطقة ساحل الخليج العبء الأكبر من هذا الانخفاض، فهي مركز صناعة التكرير الأمريكية.