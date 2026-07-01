عاجل: تقرير مخزونات النفط لا يزال يُظهر انخفاضًا. سعر خام غرب تكساس الوسيط هو الأدنى منذ نهاية فبراير.

- مخزونات النفط الخام: انخفضت بمقدار 3.775 مليون برميل. هذه النتيجة أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى 4 ملايين برميل، ولكنها أفضل من الأسبوع الماضي الذي شهد انخفاضًا في المخزونات بنحو 6.1 مليون برميل. ويبلغ إجمالي المخزونات حاليًا 408.359 مليون برميل (بانخفاض قدره 0.92%).
- مخزونات البنزين: انخفضت بمقدار 2.33 مليون برميل (بانخفاض قدره 1.08%). كان من المتوقع انخفاض قدره 0.9 مليون برميل، بينما كانت الزيادة السابقة 2.06 مليون برميل.
- مخزونات المشتقات النفطية: ارتفعت بمقدار 2.48 مليون برميل (بزيادة قدرها 2.34%). كان من المتوقع انخفاض قدره 0.8 مليون برميل، بينما كانت الزيادة السابقة 3.06 مليون برميل.
- مخزونات مركز كوشينغ: ارتفعت بمقدار 709 ألف برميل (لتصل إلى 19.666 مليون برميل). يُخفف هذا من المخاوف الأخيرة من انخفاض المخزونات في المركز إلى مستوى حرج.
- معدل تشغيل المصافي: زيادة بنسبة 0.50% مقارنة بالأسبوع الماضي.
- واردات النفط الخام الأمريكية: انخفاض بمقدار 291 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 5.279 مليون برميل يوميًا.
تعليق على البيانات:
- يُؤثر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم بشكل إيجابي على الأسعار، ومع ذلك، ما زلنا نشهد انخفاضات في سوق النفط، نتيجةً للتفاؤل المستمر بشأن فتح مضيق هرمز. ما هي أبرز النقاط في التقرير؟
- الطلب القوي والضغط على انخفاض مخزونات النفط الخام: من أهم ما جاء في التقرير هو الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام (-3.775 مليون برميل). يعود هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: زيادة نشاط مصافي التكرير الأمريكية (بنسبة 0.50%)، وانخفاض تدفق المواد الخام من الخارج (حيث انخفضت الواردات بما يقارب 300 ألف برميل يوميًا). وقد تحملت منطقة ساحل الخليج العبء الأكبر من هذا الانخفاض، فهي مركز صناعة التكرير الأمريكية.
- سوق الوقود (البنزين مقابل المشتقات النفطية): يُعد الانخفاض الملحوظ في مخزونات البنزين (بمقدار 2.33 مليون برميل) مؤشرًا إيجابيًا للغاية على طلب المستهلكين، مما يُشير إلى موسم سفر نشط. في المقابل، يُعيق التفاؤل السائد في السوق ارتفاعٌ غير متوقع في مخزونات المشتقات النفطية (الديزل وزيت التدفئة) بما يقارب 2.5 مليون برميل، مما قد يُشير إلى تباطؤ طفيف في قطاع الصناعة أو النقل الثقيل. وتجدر الإشارة إلى أن هوامش الربح في السوق لا تزال مرتفعة.
تواصل المخزونات انخفاضها الحاد. كما نشهد مزيدًا من التراجع في سعر الاحتياطي الإلزامي. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي
وصل هامش التكرير بالفعل إلى أعلى مستوياته المحلية مؤخراً، مما قد يشير إلى ارتفاع الطلب على الوقود أو إلى نقص فيه. وتُعدّ هذه الفروقات الكبيرة نادرة للغاية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب، حيث لا يتجاوز ارتفاعه 1.5% عن سعر إغلاق شهر فبراير. المصدر: xStation5
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