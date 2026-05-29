عاجل: ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران 🚨

رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري عن إيران بعد أن استجابت طهران للشروط الرئيسية التي وضعتها واشنطن. وأعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن الاتفاق يتضمن التزام إيران بالتخلي عن الأسلحة النووية، وفتح مضيق هرمز فورًا دون رسوم عبور، وإزالة الألغام البحرية. كما ينص الاتفاق على استخراج اليورانيوم من قبل الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تدميره.

وأشار ترامب، مع ذلك، إلى أنه لن يتم صرف أي أموال حتى إشعار آخر، وأن القرار النهائي سيُتخذ بعد اجتماع في غرفة العمليات.

تتفاعل الأسواق فورًا مع هذا الإعلان، حيث تشهد أسعار النفط انخفاضًا حادًا، وكذلك الدولار، ترقبًا لتخفيف حدة التوترات في منطقة حيوية لإمدادات الطاقة العالمية. ويُذكر أن مضيق هرمز يُمثل نحو 20% من صادرات النفط العالمية.