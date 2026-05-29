🚩 انخفض سعر البيتكوين واختبر منطقة دعم مهمة وسط ضعف دوري في سوق العملات الرقمية

انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى ما دون 73,000 دولار أمريكي، على الرغم من استمرار مكاسب أسواق الأسهم، مما يعزز الضعف الموسمي الذي يُلاحظ عادةً قبل فصل الصيف. وبالمثل، أثبت عام 2026 حتى الآن أنه عام صعب بالنسبة لقطاع العملات الرقمية بشكل عام. فقد أوقفت منصة "سوي" (Sui)، وهي منصة بلوك تشين منخفضة الرسوم طورتها شركة "مايستن لابز" (Mysten Labs)، معالجة المعاملات لليوم الثاني على التوالي، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن هذا القطاع.

انخفض سعر البيتكوين الآن إلى ما يقارب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لـ 200 أسبوع. وبالنظر إلى دورات السوق السابقة، تداول البيتكوين دون هذا المستوى خلال انهيار مارس 2020، وفي منتصف السوق الهابطة عام 2022، ومرة ​​أخرى في فبراير 2026. وقد يشير الانخفاض إلى ما دون 72,000 دولار أمريكي إلى تجدد ضعف السوق، ويزيد من احتمالية إعادة اختبار أدنى مستوياته المحلية حول 60,000 دولار أمريكي.

إذا فشل البيتكوين في استعادة زخمه والارتفاع نحو 80,000 دولار أمريكي على المدى القريب، يصبح سيناريو الهبوط أكثر ترجيحًا. تشير بيانات حديثة من منصة CryptoQuant إلى انخفاض ملحوظ في نشاط الشراء من قبل كبار المستثمرين، وهو نمط ظهر أيضًا خلال فترة الضعف الدوري التي لوحظت في ربيع عام ٢٠٢٢.

يحتاج المضاربون على الصعود إلى إظهار قوتهم سريعًا لتخفيف الضغط على "ملك العملات الرقمية".

