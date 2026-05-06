عاجل: US100يواصل مكاسبه بعد تقرير أكسيوس 🚀

أثارت تقارير أكسيوس عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران حماسًا كبيرًا في الأسواق المالية. وتسارعت مكاسب مؤشر 100 الأمريكي استجابةً لتوقعات خفض التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وتحسنت معنويات السوق بشكل عام على الفور، حيث فسر المستثمرون هذا الخبر كدليل على انخفاض المخاطر العالمية.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين على الأمر، يعتقد البيت الأبيض أنه على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء النزاع ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلًا حول البرنامج النووي، حسبما أفادت أكسيوس.

ماذا نشرت أكسيوس؟

الولايات المتحدة وإيران على وشك تحقيق اختراق تاريخي - فللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بات الطرفان على وشك توقيع اتفاق مبدئي من شأنه أن ينهي الصراع رسميًا. يعمل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، خلف الكواليس، على الجانب الدبلوماسي، ويجريان محادثات مباشرة وعبر وسطاء، ومن المتوقع أن تقدم إيران ردودها على النقاط الرئيسية خلال الـ 48 ساعة القادمة. وتنص المذكرة المكونة من صفحة واحدة و14 بندًا على وقف إيراني لتخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين 12 و20 عامًا، وذلك بحسب نتائج المفاوضات، مقابل رفع العقوبات الأمريكية تدريجيًا والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة المنتشرة حول العالم. ومن القضايا الأخرى بالغة الحساسية مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية، وقد اتفق الجانبان على فتحه تدريجيًا خلال فترة المفاوضات الجوهرية التي تمتد لـ30 يومًا. لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل هي ما ورد في التقارير من أن إيران ستوافق على تصدير اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وربما حتى إلى الولايات المتحدة، وهو أمر كان مرفوضًا تمامًا من قبل طهران حتى وقت قريب. مع ذلك، يكتنف الوثيقة برمتها قدر كبير من الغموض، إذ لن تدخل معظم بنودها حيز التنفيذ إلا بعد توقيع المعاهدة النهائية، والقيادة الإيرانية منقسمة داخلياً، وقد وصف وزير الخارجية روبيو، رغم تفاؤله الحذر، بعض القادة الإيرانيين بـ"المجانين"، وهو وصف يعكس بدقة أجواء هذه المحادثات.

للاطلاع على المقال كاملاً، انقر هنا:

U.S. and Iran closing in on one-page memo to end war, officials say

المصدر: xStation