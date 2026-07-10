  
١٩:٣٨ · ١٠ يوليو ٢٠٢٦

عاجل: إيران والولايات المتحدة تعودان إلى طاولة المفاوضات! تراجع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الأسهم!

يتراجع سعر النفط عن بعض مكاسبه التي حققها في جلسة اليوم (OIL: +0.3%)، وتحاول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك العودة إلى المنطقة الخضراء (US100: -0.2%) كرد فعل على تصريح دونالد ترامب الأخير، الذي يمهد الطريق لوقف إطلاق نار متجدد في الشرق الأوسط.

أسعار خام برنت (OIL) وعقود ناسداك الآجلة (US100، باللون الأزرق، معكوسة). المصدر: xStation5

 

بحسب آخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صرّح دونالد ترامب بأن إيران طلبت من الولايات المتحدة استئناف المفاوضات، وقد وافقت الولايات المتحدة على ذلك. وفي الوقت نفسه، أشار صراحةً إلى انتهاء وقف إطلاق النار السابق. واختتم منشوره بتوقيع رسمي وشكر على الاهتمام.

المصدر: Truth Social

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