🛢️ لا يؤدي تصعيد الموقف وتفاقمه إلى زيادة أسعار النفط.

يشهد سوق النفط تقلبات حادة نتيجةً للنزاع المسلح بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم الاضطرابات الكبيرة التي تواجه الإمدادات المادية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، فإن مصافي التكرير العالمية تسجل هوامش ربح قياسية، ويحلل السوق بنشاط كل إشارة قد تدل على قرب خفض التصعيد أو تفاقم النزاع.

تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

لا يزال الوضع الراهن في الشرق الأوسط متوتراً للغاية، في أعقاب عودة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. فقد قررت الولايات المتحدة استئناف قصف المواقع الإيرانية، رداً مباشراً على الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية. وأعلن الرئيس دونالد ترامب علناً مساء الأربعاء عن ضربات قوية وحازمة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في علاوة المخاطرة في سوق السلع الأساسية، وتراجع التفاؤل الذي ساد سوق الأسهم عقب مؤتمر كيفن وارش.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب خفض التصعيد الأخير، الذي أدى إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط من حوالي 93 دولارًا أمريكيًا إلى 80 دولارًا أمريكيًا، نشهد حاليًا تراجعًا في الأسعار بنحو النصف. ويختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى مقاومة رئيسيًا عند حوالي 85 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% من إجمالي الموجة الصعودية منذ بداية النزاع.

تراجع سعر النفط الخام إلى النصف بعد موجة الهبوط الأخيرة التي شهدها عقب تصريحات حادة من دونالد ترامب. المصدر: xStation5

يشهد سوق النفط الخام تقلبات مماثلة لتلك التي شهدها في التسعينيات. وإذا ما تكرر التاريخ، فمن المتوقع انخفاض واضح في الأسعار في المستقبل القريب، ولكن هذا يتطلب بالطبع خفضًا كاملًا للتصعيد في الشرق الأوسط. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

حركة الشحن: مضيق هرمز والطرق البديلة

يظل مضيق هرمز بالغ الأهمية بالنسبة لسوق النفط العالمي، على الرغم من أن الزيادات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة ارتبطت أيضًا بهجمات الحوثيين في مضيق باب المندب.

وعلى الرغم من القيود المشددة، تشير التقديرات الحالية إلى أن ما يصل إلى 13 مليون برميل من النفط قد تتدفق من الخليج العربي، وهو ما يحدّ بشكل واضح من العجز في ظل الانخفاض الواضح في الطلب العالمي (ما يُعرف بتراجع الطلب).

على الرغم من الإغلاق النظري لمضيق هرمز، فقد ارتفع عدد السفن التجارية العابرة له بشكل ملحوظ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو/تموز، حين شهد الوضع تصعيداً واضحاً. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

كان من الممكن أن ينخفض ​​العجز العالمي إلى مليوني برميل يوميًا، مع العلم أنه في ذروته ربما بلغ 7-8 ملايين برميل يوميًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

ازدهار التكرير واستنزاف المخزونات

كان للزلزال الجيوسياسي تأثير غير متكافئ، ولكنه عميق للغاية، على اقتصاد النفط. فقد أدى نقص التدفق الحر للنفط الرخيص إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود المكرر (البنزين، والديزل، ووقود الطائرات) إلى مستويات أعلى بكثير من قيمة المواد الخام نفسها، مما أدى إلى طفرة تاريخية في قطاع التكرير.

لا يزال هامش الربح على أسعار النفط في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية مرتفعة. كما شهدت عمليات تكرير النفط في الصين زيادة ملحوظة، مما قد يشير إلى رغبة في الاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

شهدت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي الصينية المملوكة للدولة زيادة ملحوظة، لتصل إلى متوسط ​​الخمس سنوات الماضية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

يشهد تكرير النفط في المصافي الخاصة انتعاشًا، وإن كان لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته في خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن المصافي الخاصة في الصين تُكرّس في الغالب النفط من مصادر خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

تعمل شركات التكرير العالمية العملاقة بكامل طاقتها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة شل عن مستوى غير مسبوق لاستخدام مصافيها بلغ 102% (مع العلم أن نسبة 100% هي قيمة نظرية فقط، ولكن في الواقع قد تكون عمليات التكرير الفعلية أعلى مما هو مُعلن)، كما قفز إنتاج وقود الطائرات بنسبة 20% على أساس سنوي. وبفضل هوامش الربح القياسية (فروق أسعار التكرير)، ارتفعت أرباح التجارة والتكرير بشكل كبير. ومع ذلك، أدى ازدياد نشاط المصافي والتكرير المكثف للمواد الخام إلى استنزاف سريع لمخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة، والتي انخفضت إلى مستويات وصفها الخبراء بأنها "منخفضة بشكل خطير".

التكاليف الاقتصادية للمنتجين وتوقعات الأسعار

بينما يُسجل التجار والمصافي أرباحًا أعلى من المتوسط، يشعر المنتجون أنفسهم بالآثار المؤلمة للحرب. سجل الاقتصاد السعودي انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أسوأ أداء له منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020. ويعود السبب المباشر إلى انهيار قطاع النفط السعودي، الذي انكمش بنحو 25%. ولا يزال استخراج المواد الخام أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، كما أن تعطل البنية التحتية (بما في ذلك في قطر، مما أثر على إنتاج شركة شل للغاز الطبيعي المسال) يحد من الإمدادات.

انخفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية إلى مستويات أدنى من أدنى مستوياته خلال الجائحة، وحتى بعد الانتعاش الأخير، لا يزال منخفضًا للغاية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

لا تزال أسعار النفط في الأسواق عرضة لتقلبات حادة. يتذبذب سعر خام برنت حول 88 دولارًا أمريكيًا، بينما يُقدّر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 84-85 دولارًا أمريكيًا.

لا يزال السعر اليوم تحت ضغط، على الرغم من تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

بشكل عام، وبالنظر إلى المتوسطات السنوية والخمسية، لا يبدو أن السعر في حالة تشبع شرائي مفرط حاليًا، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هذه المتوسطات. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي