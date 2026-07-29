ملخص اليوم - بدأ السوق يشكك في رفع أسعار الفائدة بعد تصريحات وارش، لكن ترامب قضى على الانتعاش

🏛️ الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية
- قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات معظم السوق، على الرغم من أن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على رفع غير متوقع.
- لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الاثني عشر (لوغان، وهاماك، وكاشكاري) لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن عودة الضغوط التضخمية.
- في البداية، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، خطابًا متشددًا، متجنبًا الوعود، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعزمه على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف باستخدام نطاق أوسع من البيانات يتجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
- خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، بدا وارش أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حيث أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية.
- يتوقع السوق حاليًا ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكي التالي قبل شهر أكتوبر، وهو ما يغير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى شهر سبتمبر. استجابةً لتغيير موقف وارش، حدّت المؤشرات الأمريكية من خسائرها، واختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.15.
- جاءت بيانات التضخم الأساسي المنشورة في أستراليا أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى ضعف فوري للعملة المحلية. وخفّض المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هذا العام، ونتيجة لذلك، سجّل زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا بنسبة 0.3%.
- من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور في منطقة اليورو حتى بداية عام 2027، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المؤشرات ستظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية. ويُشكّل هذا الوضع ضغطًا معتدلًا على البنك المركزي الأوروبي، الذي يجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ديناميكيات الأجور.
- أعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حاسم على إيران ردًا على الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما زاد بشكل كبير من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. على الرغم من أن ترامب أشار إلى أن طهران تطالب بوقف الهجمات، إلا أن موقفه المتشدد يؤخر إمكانية استئناف محادثات السلام ويهدد بشكل دائم أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز.
📈 سوق الأسهم والشركات
- تمكنت مؤشرات وول ستريت الرئيسية من استعادة بعض خسائرها السابقة التي تجاوزت 1% بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي، مما طمأن المستثمرين الذين كانوا يخشون مفاجأة متشددة.
- يتجه اهتمام السوق الآن نحو نشر التقارير المالية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وميتا، والتي ستختبر صبر المستثمرين بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم على تطوير الذكاء الاصطناعي.
- من المتوقع أن تحدد ردة الفعل على هذه النتائج توجهات قطاع التكنولوجيا خلال ما تبقى من الصيف، لا سيما في ظل المخاوف بشأن تحقيق الربحية الحقيقية من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد تحققت هذه الزيادات على الرغم من الانخفاضات الأولية الناجمة عن المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الخليج العربي.
- تعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط بيع قوية، وسجل مؤشر SOX خامس جلسة خسارة متتالية متأثرًا بعمليات بيع أسهم شركات عملاقة مثل مايكرون وإنفيديا. تفاقم الوضع جراء انهيار حاد في بورصة سيول، حيث هوى مؤشر كوسبي بنسبة 6%، مما أدى إلى تفعيل آليات إيقاف التداول الآلي ورفع الخسائر الشهرية إلى مستوى قياسي تجاوز 30%.
- وكان سبب الذعر نتائج شركة إس كيه هاينكس، التي أعلنت، رغم زيادة أرباحها ستة أضعاف، عن نفقات رأسمالية قياسية بلغت 31 مليار دولار، مما زاد المخاوف من فائض في طاقة إنتاج الذكاء الاصطناعي. كما سجلت أسهم شركة كي إل إيه انخفاضًا بعد أن وصفت مورغان ستانلي نتائجها الأخيرة بأنها مخيبة للآمال.
- وانخفضت أسهم دار الأزياء الفاخرة هيرميس بنسبة 11% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مبيعات مخيبة للآمال، مما أثار مخاوف جدية بشأن وضع سوق السلع الفاخرة الصينية. ويؤكد ضعف القطاع أيضًا النتائج السابقة لمجموعة إل في إم إتش، التي تأثرت إيراداتها سلبًا بسبب التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى عزوف السياح الأثرياء عن التسوق.
- وفي قاعات التداول الأوروبية، برزت شركات إلكترولوكس، وألتن، وهيكساغون، التي سجلت ارتفاعًا في أسعار أسهمها بنسبة تجاوزت 10% بعد نشر نتائج مالية قوية.
- تمكنت أسهم فيراري من تعويض خسائرها اليومية بالكامل بفضل تقارير مثيرة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز حول نتائج مبيعات واعدة لطراز لوس. وقد أعاد هذا التقرير ثقة المستثمرين في قوة الطلب على سيارات العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة.
- رفعت شركة فورد، المتخصصة في صناعة السيارات، توقعاتها للأرباح لهذا العام للمرة الثانية، مدعومةً بالطلب الاستهلاكي المتواصل على سيارات الدفع الرباعي ذات الهامش الربحي المرتفع. وقد أثار هذا الخبر ردود فعل إيجابية من المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهم الشركة.
- سجلت أسهم بروكتر آند غامبل انخفاضًا بعد تقديمها توقعات سنوية متحفظة وبيانات مبيعات عضوية أضعف من المتوقع، ما يعكس ترشيد المستهلكين لنفقاتهم. كما تعرضت شركة كاتربيلر، عملاق الصناعة، لضغوط بعد أن خفض محللو شركة بيرد توصياتهم، محذرين من تباطؤ الاستثمار في بناء مراكز البيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.
- تعرضت أسهم شركة كاتربيلر، عملاق الصناعة، لضغوط أيضًا بعد أن خفض محللو شركة بيرد توصياتهم، محذرين من تباطؤ الاستثمار في بناء مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. في تمام الساعة 9:30 مساءً، بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7390 نقطة بانخفاض قدره 1%، بينما بلغ مؤشر ناسداك 100 عند 27600 نقطة بانخفاض قدره 1.3%، في حين بلغ مؤشر داو جونز عند 51830 نقطة بانخفاض قدره 2%.
🛢️ المواد الخام
- سجلت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7%، ليصل إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل، وذلك عقب تصريحات دونالد ترامب القوية بشأن احتمال توجيه ضربة لإيران. كما ساهم في ارتفاع أسعار الوقود تقريرٌ أشار إلى انخفاضٍ هائلٍ وغير متوقع في مخزونات المواد الخام في الولايات المتحدة. أدى هذا المزيج من العوامل الجيوسياسية والأساسية إلى عودة أسعار خام برنت فجأةً فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل (عقد سبتمبر). وقد تفاعلت أسواق الوقود بعنف مع هذه الإشارات، لا سيما بعد إغلاق طرق التجارة الرئيسية في وقت سابق.
- وشهدت أسعار الذهب تقلباتٍ كبيرة، حيث اختبرت مستوى الدعم عند 4000 دولار للأونصة قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي. وبعد تصريحات وارش التي تميل إلى التيسير النقدي، ارتفع سعر الذهب بنحو 1%.
- وفي أسواق السلع الزراعية، شهدت الأسواق موجة بيعٍ قوية، أثرت بشدة على عقود البن والكاكاو الآجلة. يتناقض انخفاض أسعار هذه المواد الخام بشكل واضح مع الارتفاع المطرد في أسعار المواد الخام للطاقة والمعادن النفيسة.
- شهدت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انتعاشًا قبل انتهاء صلاحية عقود أغسطس الآجلة.
- في تمام الساعة 9:30 مساءً، بلغ سعر الذهب 4060 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.39%، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 84.64 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7.07%، وبلغ سعر خام برنت 88.00 دولارًا أمريكيًا (عقد أكتوبر)، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7.58%، وبلغ سعر الفضة (XAG) 58.36 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.25%.
العملات
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة، مما دفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى الاقتراب من مستوى 1.1450 خلال مؤتمر كيفن وارش. مع ذلك، يرى المحللون أن ضعف الدولار الأمريكي الحالي قد يكون مؤقتًا نتيجةً للمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والتي تدعم تقليديًا الطلب على الدولار كملاذ آمن.
العملات الرقمية
- يشهد سوق العملات الرقمية تقلبات منخفضة نسبيًا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتتحرك أسعار البيتكوين والإيثيريوم ضمن نطاقات تذبذب ضيقة دون اتجاه واضح.
- في تمام الساعة 9:30 مساءً، بلغ سعر البيتكوين 63,842، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.07%. في حين بلغ سعر الإيثيريوم 1,899، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.02%. أما سعر سول (SOL) فبلغ 73.29، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.77%.
لم تكن كلماتهم متشددة، بل كانت مراوغاتهم تميل إلى التهدئة. وصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1450 خلال جلسة الأسئلة والأجوبة مع كيفن وارش.
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