ملخص اليوم - بدأ السوق يشكك في رفع أسعار الفائدة بعد تصريحات وارش، لكن ترامب قضى على الانتعاش

🏛️ الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حاسم على إيران ردًا على الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما زاد بشكل كبير من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. على الرغم من أن ترامب أشار إلى أن طهران تطالب بوقف الهجمات، إلا أن موقفه المتشدد يؤخر إمكانية استئناف محادثات السلام ويهدد بشكل دائم أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حاسم على إيران ردًا على الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما زاد بشكل كبير من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. على الرغم من أن ترامب أشار إلى أن طهران تطالب بوقف الهجمات، إلا أن موقفه المتشدد يؤخر إمكانية استئناف محادثات السلام ويهدد بشكل دائم أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حاسم على إيران ردًا على الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما زاد بشكل كبير من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. على الرغم من أن ترامب أشار إلى أن طهران تطالب بوقف الهجمات، إلا أن موقفه المتشدد يؤخر إمكانية استئناف محادثات السلام ويهدد بشكل دائم أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حاسم على إيران ردًا على الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما زاد بشكل كبير من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. على الرغم من أن ترامب أشار إلى أن طهران تطالب بوقف الهجمات، إلا أن موقفه المتشدد يؤخر إمكانية استئناف محادثات السلام ويهدد بشكل دائم أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حاسم على إيران ردًا على الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما زاد بشكل كبير من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. على الرغم من أن ترامب أشار إلى أن طهران تطالب بوقف الهجمات، إلا أن موقفه المتشدد يؤخر إمكانية استئناف محادثات السلام ويهدد بشكل دائم أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن ردّ حاسم على إيران ردًا على الهجوم الأخير على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، مما زاد بشكل كبير من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. على الرغم من أن ترامب أشار إلى أن طهران تطالب بوقف الهجمات، إلا أن موقفه المتشدد يؤخر إمكانية استئناف محادثات السلام ويهدد بشكل دائم أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز.

من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور في منطقة اليورو حتى بداية عام 2027، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المؤشرات ستظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية. ويُشكّل هذا الوضع ضغطًا معتدلًا على البنك المركزي الأوروبي، الذي يجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ديناميكيات الأجور.

من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور في منطقة اليورو حتى بداية عام 2027، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المؤشرات ستظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية. ويُشكّل هذا الوضع ضغطًا معتدلًا على البنك المركزي الأوروبي، الذي يجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ديناميكيات الأجور.

من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور في منطقة اليورو حتى بداية عام 2027، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المؤشرات ستظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية. ويُشكّل هذا الوضع ضغطًا معتدلًا على البنك المركزي الأوروبي، الذي يجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ديناميكيات الأجور.

من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور في منطقة اليورو حتى بداية عام 2027، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المؤشرات ستظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية. ويُشكّل هذا الوضع ضغطًا معتدلًا على البنك المركزي الأوروبي، الذي يجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ديناميكيات الأجور.

من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور في منطقة اليورو حتى بداية عام 2027، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المؤشرات ستظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية. ويُشكّل هذا الوضع ضغطًا معتدلًا على البنك المركزي الأوروبي، الذي يجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ديناميكيات الأجور.

من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور في منطقة اليورو حتى بداية عام 2027، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه المؤشرات ستظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها التاريخية. ويُشكّل هذا الوضع ضغطًا معتدلًا على البنك المركزي الأوروبي، الذي يجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ديناميكيات الأجور.

جاءت بيانات التضخم الأساسي المنشورة في أستراليا أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى ضعف فوري للعملة المحلية. وخفّض المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هذا العام، ونتيجة لذلك، سجّل زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا بنسبة 0.3%.

جاءت بيانات التضخم الأساسي المنشورة في أستراليا أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى ضعف فوري للعملة المحلية. وخفّض المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هذا العام، ونتيجة لذلك، سجّل زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا بنسبة 0.3%.

جاءت بيانات التضخم الأساسي المنشورة في أستراليا أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى ضعف فوري للعملة المحلية. وخفّض المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هذا العام، ونتيجة لذلك، سجّل زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا بنسبة 0.3%.

جاءت بيانات التضخم الأساسي المنشورة في أستراليا أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى ضعف فوري للعملة المحلية. وخفّض المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هذا العام، ونتيجة لذلك، سجّل زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا بنسبة 0.3%.

جاءت بيانات التضخم الأساسي المنشورة في أستراليا أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى ضعف فوري للعملة المحلية. وخفّض المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هذا العام، ونتيجة لذلك، سجّل زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا بنسبة 0.3%.

جاءت بيانات التضخم الأساسي المنشورة في أستراليا أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى ضعف فوري للعملة المحلية. وخفّض المستثمرون بشكل حاد توقعاتهم بشأن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هذا العام، ونتيجة لذلك، سجّل زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا بنسبة 0.3%.

يتوقع السوق حاليًا ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكي التالي قبل شهر أكتوبر، وهو ما يغير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى شهر سبتمبر. استجابةً لتغيير موقف وارش، حدّت المؤشرات الأمريكية من خسائرها، واختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.15.

يتوقع السوق حاليًا ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكي التالي قبل شهر أكتوبر، وهو ما يغير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى شهر سبتمبر. استجابةً لتغيير موقف وارش، حدّت المؤشرات الأمريكية من خسائرها، واختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.15.

يتوقع السوق حاليًا ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكي التالي قبل شهر أكتوبر، وهو ما يغير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى شهر سبتمبر. استجابةً لتغيير موقف وارش، حدّت المؤشرات الأمريكية من خسائرها، واختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.15.

يتوقع السوق حاليًا ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكي التالي قبل شهر أكتوبر، وهو ما يغير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى شهر سبتمبر. استجابةً لتغيير موقف وارش، حدّت المؤشرات الأمريكية من خسائرها، واختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.15.

يتوقع السوق حاليًا ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكي التالي قبل شهر أكتوبر، وهو ما يغير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى شهر سبتمبر. استجابةً لتغيير موقف وارش، حدّت المؤشرات الأمريكية من خسائرها، واختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.15.

يتوقع السوق حاليًا ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكي التالي قبل شهر أكتوبر، وهو ما يغير التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى شهر سبتمبر. استجابةً لتغيير موقف وارش، حدّت المؤشرات الأمريكية من خسائرها، واختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.15.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، بدا وارش أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حيث أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، بدا وارش أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حيث أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، بدا وارش أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حيث أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، بدا وارش أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حيث أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، بدا وارش أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حيث أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية.

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، بدا وارش أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، حيث أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية.

في البداية، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، خطابًا متشددًا، متجنبًا الوعود، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعزمه على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف باستخدام نطاق أوسع من البيانات يتجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

في البداية، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، خطابًا متشددًا، متجنبًا الوعود، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعزمه على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف باستخدام نطاق أوسع من البيانات يتجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

في البداية، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، خطابًا متشددًا، متجنبًا الوعود، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعزمه على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف باستخدام نطاق أوسع من البيانات يتجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

في البداية، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، خطابًا متشددًا، متجنبًا الوعود، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعزمه على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف باستخدام نطاق أوسع من البيانات يتجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

في البداية، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، خطابًا متشددًا، متجنبًا الوعود، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعزمه على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف باستخدام نطاق أوسع من البيانات يتجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

في البداية، تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، خطابًا متشددًا، متجنبًا الوعود، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الأمريكي وعزمه على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف باستخدام نطاق أوسع من البيانات يتجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الاثني عشر (لوغان، وهاماك، وكاشكاري) لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن عودة الضغوط التضخمية.

لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الاثني عشر (لوغان، وهاماك، وكاشكاري) لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن عودة الضغوط التضخمية.

لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الاثني عشر (لوغان، وهاماك، وكاشكاري) لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن عودة الضغوط التضخمية.

لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الاثني عشر (لوغان، وهاماك، وكاشكاري) لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن عودة الضغوط التضخمية.

لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الاثني عشر (لوغان، وهاماك، وكاشكاري) لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن عودة الضغوط التضخمية.

لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الاثني عشر (لوغان، وهاماك، وكاشكاري) لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى مخاوف جدية بشأن عودة الضغوط التضخمية.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات معظم السوق، على الرغم من أن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على رفع غير متوقع.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات معظم السوق، على الرغم من أن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على رفع غير متوقع.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات معظم السوق، على الرغم من أن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على رفع غير متوقع.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات معظم السوق، على الرغم من أن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على رفع غير متوقع.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات معظم السوق، على الرغم من أن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على رفع غير متوقع.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما يتوافق مع توقعات معظم السوق، على الرغم من أن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على رفع غير متوقع.

📈 سوق الأسهم والشركات

تمكنت مؤشرات وول ستريت الرئيسية من استعادة بعض خسائرها السابقة التي تجاوزت 1% بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي، مما طمأن المستثمرين الذين كانوا يخشون مفاجأة متشددة.

يتجه اهتمام السوق الآن نحو نشر التقارير المالية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وميتا، والتي ستختبر صبر المستثمرين بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم على تطوير الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تحدد ردة الفعل على هذه النتائج توجهات قطاع التكنولوجيا خلال ما تبقى من الصيف، لا سيما في ظل المخاوف بشأن تحقيق الربحية الحقيقية من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وقد تحققت هذه الزيادات على الرغم من الانخفاضات الأولية الناجمة عن المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الخليج العربي.

تعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط بيع قوية، وسجل مؤشر SOX خامس جلسة خسارة متتالية متأثرًا بعمليات بيع أسهم شركات عملاقة مثل مايكرون وإنفيديا. تفاقم الوضع جراء انهيار حاد في بورصة سيول، حيث هوى مؤشر كوسبي بنسبة 6%، مما أدى إلى تفعيل آليات إيقاف التداول الآلي ورفع الخسائر الشهرية إلى مستوى قياسي تجاوز 30%.

وكان سبب الذعر نتائج شركة إس كيه هاينكس، التي أعلنت، رغم زيادة أرباحها ستة أضعاف، عن نفقات رأسمالية قياسية بلغت 31 مليار دولار، مما زاد المخاوف من فائض في طاقة إنتاج الذكاء الاصطناعي. كما سجلت أسهم شركة كي إل إيه انخفاضًا بعد أن وصفت مورغان ستانلي نتائجها الأخيرة بأنها مخيبة للآمال.

وانخفضت أسهم دار الأزياء الفاخرة هيرميس بنسبة 11% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مبيعات مخيبة للآمال، مما أثار مخاوف جدية بشأن وضع سوق السلع الفاخرة الصينية. ويؤكد ضعف القطاع أيضًا النتائج السابقة لمجموعة إل في إم إتش، التي تأثرت إيراداتها سلبًا بسبب التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى عزوف السياح الأثرياء عن التسوق.

وفي قاعات التداول الأوروبية، برزت شركات إلكترولوكس، وألتن، وهيكساغون، التي سجلت ارتفاعًا في أسعار أسهمها بنسبة تجاوزت 10% بعد نشر نتائج مالية قوية.

تمكنت أسهم فيراري من تعويض خسائرها اليومية بالكامل بفضل تقارير مثيرة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز حول نتائج مبيعات واعدة لطراز لوس. وقد أعاد هذا التقرير ثقة المستثمرين في قوة الطلب على سيارات العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة.

رفعت شركة فورد، المتخصصة في صناعة السيارات، توقعاتها للأرباح لهذا العام للمرة الثانية، مدعومةً بالطلب الاستهلاكي المتواصل على سيارات الدفع الرباعي ذات الهامش الربحي المرتفع. وقد أثار هذا الخبر ردود فعل إيجابية من المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهم الشركة.

سجلت أسهم بروكتر آند غامبل انخفاضًا بعد تقديمها توقعات سنوية متحفظة وبيانات مبيعات عضوية أضعف من المتوقع، ما يعكس ترشيد المستهلكين لنفقاتهم. كما تعرضت شركة كاتربيلر، عملاق الصناعة، لضغوط بعد أن خفض محللو شركة بيرد توصياتهم، محذرين من تباطؤ الاستثمار في بناء مراكز البيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.