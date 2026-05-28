مخطط اليوم: الذهب يهبط على المتوسط المتحرك الأسي 200 مع اشتداد عمليات البيع 🟡 📉 (28.05.2026)

استمر انخفاض أسعار الذهب (الذهب: -1.5%)، ليصل سعر العقود الآجلة للمعادن النفيسة إلى متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم لأول مرة منذ مارس. ويُعزى هذا الاختبار الفني الحاسم إلى مزيج قوي من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وتزايد الضغوط الناجمة عن سياسة نقدية أمريكية موحدة ومتشددة.
استقر سعر الذهب حاليًا عند متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى ذروة البيع (>30) ببضع نقاط فقط. ومن الجدير بالذكر أن هذه الموجة الأخيرة من التقلبات الجيوسياسية مدفوعة بانخفاض أحجام التداول مقارنةً بالأرباع السابقة. المصدر: xStation5
ما الذي يدفع سعر الذهب اليوم؟
- التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران: أسقطت الولايات المتحدة أربع طائرات مسيرة إيرانية ودمرت محطة تحكم أرضية قرب مضيق هرمز، مما أدى إلى رد إيراني بضربة جوية على قاعدة جوية أمريكية في الكويت. ومع تعثر محادثات السلام، رفض الرئيس ترامب مقترحًا إيرانيًا عمانيًا لإعادة إدارة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مشترك، مهددًا بـ"إتمام المهمة" ما لم تمتثل طهران.
- انهيار الهدنة في لبنان: في غضون ذلك، كثفت إسرائيل حملتها بشكل كبير ضد حزب الله في جنوب لبنان، حيث ضربت 550 هدفًا هذا الأسبوع وأعلنت منطقة قتال جديدة. يدفع هذا القتال العنيف وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان إلى حافة الانهيار، وقد تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.
- ارتفاع الدولار وسط حالة الجمود: أدت التوترات المتجددة في الشرق الأوسط، والتي تفاقمت بسبب تبادل الأعمال العدائية في المنطقة، إلى وضع حد مفاجئ للتفاؤل الأخير بشأن اتفاق السلام. وقد أدى هذا الجمود الجيوسياسي المتفاقم إلى إعادة إشعال الطلب المكثف على الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأمريكي بقوة إلى مستويات رئيسية لم يشهدها منذ ذروة الصراع في منتصف مارس/آذار.
- موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد يقلل من جاذبية الذهب: أدت التصريحات الحادة من جانب صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي إلى التقليل بشدة من جاذبية المعادن النفيسة التي لا تدر عوائد. وأعلنت ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، استعدادها لاستئناف رفع أسعار الفائدة إذا أجبرها التضخم المستقر على ذلك، بينما أشار نيل كاشكاري إلى أن سوق العمل القوي يوفر مجالاً واسعاً لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. وقد وجه هذا الموقف الموحد رؤوس الأموال نحو الدولار الأمريكي القوي، مما زاد بشكل كبير من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مقارنةً بالأصول المدرة للعائد.
ملخص اليوم – انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تراجع المؤشرات رغم الآمال الوهمية للسلام
🛢️ انخفض النفط بنسبة 3%
