مخطط اليوم: الذهب يهبط على المتوسط المتحرك الأسي 200 مع اشتداد عمليات البيع 🟡 📉 (28.05.2026)

استمر انخفاض أسعار الذهب (الذهب: -1.5%)، ليصل سعر العقود الآجلة للمعادن النفيسة إلى متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم لأول مرة منذ مارس. ويُعزى هذا الاختبار الفني الحاسم إلى مزيج قوي من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وتزايد الضغوط الناجمة عن سياسة نقدية أمريكية موحدة ومتشددة.

استقر سعر الذهب حاليًا عند متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى ذروة البيع (>30) ببضع نقاط فقط. ومن الجدير بالذكر أن هذه الموجة الأخيرة من التقلبات الجيوسياسية مدفوعة بانخفاض أحجام التداول مقارنةً بالأرباع السابقة. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع سعر الذهب اليوم؟