عاجل: زيادة أخرى في مخزونات النفط، وانخفاض في مخزونات الوقود

مخزونات المشتقات النفطية: -3.14 مليون برميل (المتوقع: -1.25 مليون). انخفاض حاد، يشير إلى طلب قوي على الديزل وزيت التدفئة أو إلى مشاكل في الإنتاج.

مخزونات البنزين: -1.59 مليون برميل (المتوقع: -1.55 مليون). تتوافق هذه النتيجة تقريبًا مع التوقعات، مما يدل على استقرار الطلب الموسمي.

الواردات من المكسيك: -59% (انخفاض إلى 165 ألف برميل يوميًا). هذا مستوى منخفض تاريخيًا، نتيجة لسياسة المكسيك في الحد من الصادرات لصالح مصافيها المحلية (بما في ذلك دوس بوكاس).

يمثل هذا الارتفاع السابع على التوالي في مخزونات النفط الخام الأمريكية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

يتراكم النفط الخام، بينما تتناقص مخزونات الوقود.

يرسم تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صورة لسوق "متقلبة"، وهو ما قد يزيد من تعقيد التقييمات في ظل إعلان وقف إطلاق النار مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران.

صدمة في إمدادات المواد الخام: يُعد ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من 3 ملايين برميل، في وقت توقعت فيه السوق ارتفاعًا رمزيًا، إشارة سلبية. ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاجية المصافي (معدل الاستخدام) والواردات القوية من كندا، التي خففت من حدة النقص من مصادر أخرى. وقد لاحظنا استمرارًا في الارتفاع القوي للمخزونات خلال الأسابيع الأخيرة.

أزمة المشتقات النفطية: في حين يرتفع إنتاج النفط الخام، تتناقص مخزونات الوقود المكرر (وخاصة المشتقات النفطية) بسرعة. وهذا مؤشر إيجابي لهوامش أرباح التكرير. لا يزال سوق المنتجات النفطية يعاني من شحّ شديد، مما قد يحول دون انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين، حتى لو انخفض سعر خام برنت نفسه انخفاضًا حادًا استجابةً للهدنة.

"تخفيض" الواردات المكسيكية": يُعدّ الانخفاض الحاد في الواردات من المكسيك (بمقدار 233 ألف برميل يوميًا) تغييرًا هيكليًا. ويتعين على الولايات المتحدة البحث عن مصادر أخرى للنفط الخام الثقيل (على سبيل المثال، زيادة الواردات من فنزويلا إلى 321 ألف برميل يوميًا)، مما يزيد من التكاليف اللوجستية للمصافي في ساحل الخليج ( PADD 3 ).

السياق الجيوسياسي: تأتي هذه البيانات إلى السوق في الوقت الذي تتلاشى فيه "علاوة الحرب" بعد هدنة 7 أبريل. ويمنح فائض المعروض من النفط الخام في الولايات المتحدة (+3 ملايين برميل) إدارة ترامب حجة إضافية في المفاوضات، إذ تُظهر أمريكا امتلاكها احتياطيات، مما يُضعف موقف إيران التفاوضي بشأن مضيق هرمز.