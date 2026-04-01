عاجل: زيادة كبيرة أخرى في مخزونات النفط رغم الاضطرابات في الشرق الأوسط

يُقدّم أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إشارة هبوطية مفاجئة لأسعار النفط الخام، على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية.

زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام (+5,451 ألف وحدة): هذه هي الزيادة الكبيرة الثانية على التوالي، والتي يصعب تفسيرها في ظل الاضطرابات الهائلة في الشرق الأوسط.

انخفاض مخزونات المنتجات النفطية: على الرغم من فائض النفط الخام، يستمر انخفاض مخزونات البنزين (-2,593 ألف وحدة) والمشتقات النفطية (-1,032 ألف وحدة) بوتيرة أسرع من المتوقع. يشير هذا إلى أنه في حين يزداد المعروض من المواد الخام في الولايات المتحدة، لا يزال الطلب على المنتجات المكررة مرتفعًا.

تحول جيوسياسي: يعود انخفاض الأسعار بشكل كبير إلى التكهنات بأن ترامب قد يُعلن الليلة عن خفض التصعيد أو تغيير في السياسة تجاه إيران.

يقف السوق عند مفترق طرق. تُظهر البيانات الفعلية فائضًا متزايدًا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومع ذلك، لا تزال الأنظار مُركّزة على الحرب. إذا تلاشت "العلاوة الجيوسياسية" نتيجةً للتحولات الدبلوماسية، فقد يُسرّع الفائض الحالي تصحيح الأسعار نحو النطاق المستهدف بين 75 و80 دولارًا أمريكيًا، والذي يُشير إليه هيكل آجال الاستحقاق.

لم يتأثر سعر النفط الخام بشكل كبير ببيانات تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، على الرغم من توقف الانخفاضات التي شهدها في الدقائق القليلة الماضية. ويقل السعر حاليًا عن 100 دولار أمريكي للبرميل، ويترقب المستثمرون خطاب ترامب مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، والذي قد يُحفز تحركات سعرية كبيرة أخرى.