هل يفقد US100 زخمه فوق مستوى 30,000 نقطة؟ 📌

أنهى US100 جلسة التداول أمس بانخفاض طفيف بلغ 0.3%، على الرغم من أنه لا يزال على بُعد 0.3% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. ولا تزال الصورة العامة للسوق قوية، حيث ارتفع مؤشر US100 بنسبة 10.6% خلال الشهر الماضي، و21.1% منذ بداية العام، وأكثر من 42% على أساس سنوي. ويأتي هذا التراجع ليوم واحد بعد ارتفاع قوي.

في الوقت نفسه، كان أداء السوق متباينًا: إذ أغلق 47% فقط من مكوناته على ارتفاع، بينما كان الضغط واضحًا بشكل خاص في قطاعي التكنولوجيا والبرمجيات، مما يشير إلى عمليات جني أرباح انتقائية من بعض الشركات الرائدة سابقًا. ومع ذلك، لم يختفِ الطلب تمامًا، حيث برزت أسهم شركات مثل META وAMD وINTC وWDC وSNDK بشكل إيجابي، في حين ساهمت بعض قطاعات الدفاع والمواد في استقرار المؤشر. ومع نسبة سعر/ربحية (P/E) تبلغ 36.3 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لا يزال السوق حساسًا لخيبات الأمل في الأرباح، أو ارتفاع عوائد السندات، أو ضعف المعنويات. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتطلب أي ارتفاع إضافي عوامل محفزة جديدة بدلاً من مجرد استمرار الزخم الحالي.