عاجل: زيادة مخزون النفط الخام تفاجئ الأسواق وسط ارتفاع الطلب على المنتجات

أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرها الأسبوعي عن وضع النفط، والذي أظهر مؤشرات متباينة، وإن كانت سلبية في مجملها، على أسعار النفط الخام. فقد ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 1,925 ألف برميل، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بانخفاض قدره 1,200 ألف برميل. ويمثل هذا تباينًا كبيرًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي (API) الصادرة أمس، والتي أشارت إلى انخفاض هائل قدره 4.4 مليون برميل.

أهم البيانات:

النفط الخام: +1,925 ألف برميل (المتوقع: -1,200 ألف برميل)



البنزين: -4,570 ألف برميل (المتوقع: -1,494 ألف برميل)



المشتقات النفطية: -3,427 ألف برميل (المتوقع: -2,458 ألف برميل)

على الرغم من أن ارتفاع مخزونات النفط الخام يُعد مفاجأة، إلا أن إجمالي المخزونات لا يزال أعلى بقليل من المتوسط ​​الموسمي للخمس سنوات الماضية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية واصلت ضخ براميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للحفاظ على استقرار السوق؛ إلا أن وتيرة هذه الضخات الحالية أبطأ بكثير من التدخل الحازم الذي شهدته الإدارة في عام ٢٠٢٢.

وقد عوّضت بيانات المنتجات المكررة الإيجابية للغاية جزئيًا تراجع أسعار النفط الخام. وتشير عمليات السحب الكبيرة من البنزين والمشتقات النفطية (التي فاقت التوقعات بكثير) إلى أن الطلب الأساسي في الولايات المتحدة لا يزال قويًا رغم ارتفاع الأسعار والتوترات الجيوسياسية.

وشهد خام غرب تكساس الوسيط تحركًا طفيفًا بعد صدور البيانات. ويقترب سعره من أعلى مستوى له خلال اليوم، أي أقل بقليل من ٩٢ دولارًا أمريكيًا للبرميل. ويقع مستوى المقاومة الرئيسي لهذا السعر عند حوالي ٩٤ دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي ٣٨.٢.

وإلى جانب بيانات المخزونات، يتفاعل السوق مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة. فقد أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية استئناف المحادثات الدبلوماسية مع إيران في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل. يدفع احتمال تحقيق انفراجة دبلوماسية المتداولين إلى تقليص "علاوة المخاطر الجيوسياسية"، حتى مع استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في الوقت الراهن، يوازن السوق بين الطلب المحلي القوي على الوقود والأمل في التوصل إلى حل في الشرق الأوسط.

المصدر: xStation5