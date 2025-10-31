أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعلقون على الاقتصاد الأمريكي 🗽ارتفاع الدولار الأمريكي

- تصريحات لوغان وشميد من بنك الاحتياطي الفيدرالي حول الاقتصاد الأمريكي
- تصريحات لوغان وشميد من بنك الاحتياطي الفيدرالي حول الاقتصاد الأمريكي
لوغان الفيدرالي
- إذا لم يكن الارتفاع الأخير في أسعار إعادة الشراء مؤقتًا، فسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في شراء الأصول.
- ظلت معدلات تسريح العمال وطلبات إعانة البطالة منخفضة، مع أنني أُدرك تمامًا إعلانات تسريح العمال الأخيرة.
- من المرجح أن يكون نمو الرواتب عند نقطة التعادل قد انخفض إلى 30,000 وظيفة شهريًا.
- لم أرَ حاجة لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع؛ فالتوقعات الاقتصادية لم تكن تدعو إلى ذلك.
- سوق العمل متوازن تقريبًا، ويشهد تباطؤًا تدريجيًا.
- يُعد الفارق بين سعر الفائدة الإجمالي (TGCR) وسعر الفائدة على قروض الرهن العقاري (IORB) مؤشرًا رئيسيًا على عرض الاحتياطي الفيدرالي.
- لقد حان الوقت لتحديث الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة المستهدف.
- لا ينبغي أن يكون حجم وتوقيت عمليات شراء الأصول تلقائيين.
- قد يحتاج المتداولون الآن إلى تعزيز استعدادهم للوصول إلى تسهيلات إعادة الشراء (SRF).
- أشعر بخيبة أمل لرؤية أسعار إعادة الشراء الثلاثية تتجاوز سعر تسهيلات إعادة الشراء (SRF).
- قد يكون هناك مجال لمزيد من التخفيضات الطفيفة في الاحتياطيات.
- لقد خفف الاحتياطي الفيدرالي بالفعل من مخاطر التوظيف بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.
- أجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر.
- كنتُ أُفضّل إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع.
شميد، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- سوق العمل متوازن إلى حد كبير، لكن التضخم مرتفع للغاية.
- قد يُثير خفض أسعار الفائدة تساؤلات حول التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق تضخم بنسبة 2%.
- ينبغي أن تُركّز السياسة النقدية على نمو الطلب.
- موقف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية مُقيّد بشكل طفيف فقط.
- لا يُمكن لخفض أسعار الفائدة معالجة التغيرات الهيكلية في سوق العمل.
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً من التوقعات 🇬🇧 📈
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الدول الأوروبية جاءت متوافقة مع التوقعات 🔎
التقويم الاقتصادي: مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر ISM، ومؤشر ADP هذا الأسبوع 📄
عاجل: التضخم السويسري يتباطأ مرة أخرى 📉