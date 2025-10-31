أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعلقون على الاقتصاد الأمريكي 🗽ارتفاع الدولار الأمريكي

لوغان الفيدرالي

إذا لم يكن الارتفاع الأخير في أسعار إعادة الشراء مؤقتًا، فسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في شراء الأصول.

ظلت معدلات تسريح العمال وطلبات إعانة البطالة منخفضة، مع أنني أُدرك تمامًا إعلانات تسريح العمال الأخيرة.

من المرجح أن يكون نمو الرواتب عند نقطة التعادل قد انخفض إلى 30,000 وظيفة شهريًا.

لم أرَ حاجة لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع؛ فالتوقعات الاقتصادية لم تكن تدعو إلى ذلك.

سوق العمل متوازن تقريبًا، ويشهد تباطؤًا تدريجيًا.

يُعد الفارق بين سعر الفائدة الإجمالي ( TGCR ) وسعر الفائدة على قروض الرهن العقاري ( IORB ) مؤشرًا رئيسيًا على عرض الاحتياطي الفيدرالي.

لقد حان الوقت لتحديث الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة المستهدف.

لا ينبغي أن يكون حجم وتوقيت عمليات شراء الأصول تلقائيين.

قد يحتاج المتداولون الآن إلى تعزيز استعدادهم للوصول إلى تسهيلات إعادة الشراء ( SRF ).

أشعر بخيبة أمل لرؤية أسعار إعادة الشراء الثلاثية تتجاوز سعر تسهيلات إعادة الشراء ( SRF ).

قد يكون هناك مجال لمزيد من التخفيضات الطفيفة في الاحتياطيات.

لقد خفف الاحتياطي الفيدرالي بالفعل من مخاطر التوظيف بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

أجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر.