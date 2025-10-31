اقرأ أكثر
٧:٢٩ م · ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعلقون على الاقتصاد الأمريكي 🗽ارتفاع الدولار الأمريكي

أهم النقاط
USDIDX
المؤشرات
-
-
أهم النقاط
  • تصريحات لوغان وشميد من بنك الاحتياطي الفيدرالي حول الاقتصاد الأمريكي

لوغان الفيدرالي

  • إذا لم يكن الارتفاع الأخير في أسعار إعادة الشراء مؤقتًا، فسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في شراء الأصول.
  • ظلت معدلات تسريح العمال وطلبات إعانة البطالة منخفضة، مع أنني أُدرك تمامًا إعلانات تسريح العمال الأخيرة.
  • من المرجح أن يكون نمو الرواتب عند نقطة التعادل قد انخفض إلى 30,000 وظيفة شهريًا.
  • لم أرَ حاجة لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع؛ فالتوقعات الاقتصادية لم تكن تدعو إلى ذلك.
  • سوق العمل متوازن تقريبًا، ويشهد تباطؤًا تدريجيًا.
  • يُعد الفارق بين سعر الفائدة الإجمالي (TGCR) وسعر الفائدة على قروض الرهن العقاري (IORB) مؤشرًا رئيسيًا على عرض الاحتياطي الفيدرالي.
  • لقد حان الوقت لتحديث الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة المستهدف.
  • لا ينبغي أن يكون حجم وتوقيت عمليات شراء الأصول تلقائيين.
  • قد يحتاج المتداولون الآن إلى تعزيز استعدادهم للوصول إلى تسهيلات إعادة الشراء (SRF).
  • أشعر بخيبة أمل لرؤية أسعار إعادة الشراء الثلاثية تتجاوز سعر تسهيلات إعادة الشراء (SRF).
  • قد يكون هناك مجال لمزيد من التخفيضات الطفيفة في الاحتياطيات.
  • لقد خفف الاحتياطي الفيدرالي بالفعل من مخاطر التوظيف بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.
  • أجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر.
  • كنتُ أُفضّل إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع.

شميد، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي

  • سوق العمل متوازن إلى حد كبير، لكن التضخم مرتفع للغاية.
  • قد يُثير خفض أسعار الفائدة تساؤلات حول التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق تضخم بنسبة 2%.
  • ينبغي أن تُركّز السياسة النقدية على نمو الطلب.
  • موقف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية مُقيّد بشكل طفيف فقط.
  • لا يُمكن لخفض أسعار الفائدة معالجة التغيرات الهيكلية في سوق العمل.
٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١:٣٦ م

عاجل: مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً من التوقعات 🇬🇧 📈
٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١:١٠ م

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الدول الأوروبية جاءت متوافقة مع التوقعات 🔎
٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٢:١١ م

التقويم الاقتصادي: مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر ISM، ومؤشر ADP هذا الأسبوع 📄
٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٥٣ ص

عاجل: التضخم السويسري يتباطأ مرة أخرى 📉

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات