أعلنت شركة نوفو نورديسك عن شراكة استراتيجية مع OpenAI🧬🤖

ارتفعت أسهم شركة نوفو نورديسك (NVO.US)، المدرجة في الولايات المتحدة، بنسبة تقارب 3% عقب إعلانها عن شراكة استراتيجية مع شركة OpenAI. وأعلنت عملاقة صناعة الأدوية الدنماركية عن تعاونها مع الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع اكتشاف الأدوية الجديدة وتقليص المسافة بين المختبر والمريض. وأكد الرئيس التنفيذي مايك دوستدار أن دمج الذكاء الاصطناعي سيمكن من تحليل البيانات على نطاق لم يكن متاحًا سابقًا بالطرق التقليدية.

تأمل الشركة أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد الجزيئات والأنماط الواعدة في مجموعات البيانات المعقدة التي لا تستطيع فرق البحث البشري اكتشافها بمفردها. وأشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الناس على عيش حياة أطول وأفضل، وأن قطاع علوم الحياة يُعدّ أحد المجالات الرئيسية للتحول. وتأتي هذه الشراكة ضمن اتجاه أوسع، حيث تتجه المزيد من شركات الأدوية إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التجارب السريرية المكلفة والمستهلكة للوقت. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الصناعة لا تزال بعيدة عن تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، وأن العديد من مراحل تطوير الأدوية لا تزال تقليدية. تعمل شركة نوفو نورديسك أيضًا على تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على تعاونها السابق مع شركة إنفيديا والحاسوب العملاق جيفيون، الذي يُستخدم لتسريع الأبحاث في مراحلها المبكرة. وتواجه الشركة ضغوطًا متزايدة من منافستها الأمريكية إيلي ليلي في قطاع أدوية السمنة، حيث فقدت مكانتها كشركة رائدة في السوق. واستجابةً لهذه المنافسة، أطلقت نوفو نسخةً قرصية من دواء ويجوفي في يناير من هذا العام، وتعمل على تطوير أدوية من الجيل التالي.

لذا، فإن الالتزام بالذكاء الاصطناعي ليس مجرد مسألة ابتكار، بل هو أيضًا استجابة استراتيجية للحاجة إلى تسريع تطوير المنتجات. وقد تفاعل السوق بشكل إيجابي مع هذا الخبر، كما يتضح من الارتفاع الملحوظ في سعر سهم نوفو.

مع ذلك، لا يُغير هذا الارتفاع من حقيقة أن السهم يشهد انخفاضًا حادًا ومستمرًا. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هذا الخبر سيُحسّن معنويات المستثمرين بشكل دائم، أم أنه مجرد تباطؤ مؤقت في الزخم الحالي.

المصدر: xStation