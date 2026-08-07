حققت إعمار العقارية نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح، مدعومة بالأداء القوي لقطاع التطوير العقاري واستقرار الإيرادات المتكررة، إلى جانب استمرار الزخم في سوق العقارات في دبي.

وأعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 11.14 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 25.6% مقارنة مع 8.87 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

إعمار العقارية تسجل نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح

أظهرت نتائج إعمار العقارية استمرار قوة الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) إلى 12.9 مليار درهم بنمو 24% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 12.8 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 23%.

ويعكس هذا الأداء استمرار الشركة في تطبيق استراتيجيتها القائمة على الانضباط المالي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من البيئة الاقتصادية الداعمة في دبي.

إعمار العقارية تحقق مبيعات عقارية بقيمة 26.6 مليار درهم

واصلت إعمار العقارية تسجيل مستويات قوية من الطلب على مشاريعها، حيث بلغت المبيعات العقارية 26.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مع المحافظة على سياسة تسعير منضبطة وثقة مرتفعة من العملاء في مختلف المجتمعات السكنية التي تطورها الشركة.

كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 164.9 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2026، بزيادة سنوية بلغت 13%، وهو ما يمنح الشركة رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية خلال السنوات المقبلة.

إعمار العقارية تعزز إيراداتها المتكررة عبر مراكز التسوق والضيافة

واصلت القطاعات التشغيلية التابعة لـ إعمار العقارية تحقيق نتائج مستقرة، حيث سجل قطاع مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري إيرادات بلغت 3.5 مليار درهم، بزيادة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما حافظت المحفظة التجارية على متوسط إشغال بلغ 98%، ما يعكس قوة الطلب على الأصول التجارية التابعة للمجموعة واستقرار الإيرادات الإيجارية.

وفي قطاع الضيافة والترفيه، حققت الشركة إيرادات بقيمة 1.6 مليار درهم، بينما بلغ متوسط إشغال الفنادق التابعة لها داخل الإمارات 60% خلال النصف الأول من العام.

إعمار العقارية تواصل التوسع في الأسواق الدولية

ساهمت العمليات الدولية لـ إعمار العقارية، خاصة في مصر والهند، في دعم تنويع مصادر الدخل، حيث سجلت المبيعات العقارية الخارجية 4.2 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات 1.1 مليار درهم، بزيادة 8% على أساس سنوي.

وتواصل الشركة تنفيذ مشاريعها في الأسواق الدولية، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز النمو طويل الأجل وتقليل الاعتماد على سوق واحد.

الإيرادات المستمرة تدعم أرباح إعمار العقارية

حافظت محفظة الإيرادات المستمرة على دورها كمصدر رئيسي للأرباح، إذ بلغت إيراداتها 5.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بينما سجلت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع 4 مليارات درهم، مساهمةً بنحو 31% من إجمالي أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.

وتشمل هذه الإيرادات أنشطة مراكز التسوق، والتأجير التجاري، والفنادق، وقطاع الترفيه، وهو ما يمنح الشركة تدفقات نقدية مستقرة تدعم خططها التوسعية.

محمد العبار: إعمار العقارية تواصل دعم رؤية دبي

قال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، إن نتائج النصف الأول تعكس الانضباط والرؤية طويلة الأجل التي تنتهجها الشركة، مؤكدًا أن دبي تواصل توفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

وأضاف أن إعمار ستواصل تطوير مشاريع ووجهات جديدة تعكس طموحات دبي، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والابتكار والتميز التشغيلي.

مستقبل إعمار العقارية في 2026

تدخل إعمار العقارية النصف الثاني من عام 2026 بمركز مالي قوي، مدعوم بمحفظة مشاريع ضخمة وإيرادات متراكمة تبلغ 164.9 مليار درهم، إلى جانب قاعدة قوية من الإيرادات المتكررة وتنوع مصادر الدخل.

ويرى مراقبون أن استمرار الطلب على العقارات في دبي، إلى جانب المشاريع الجديدة التي تطورها الشركة، سيعزز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة، مع المحافظة على مكانتها كأكبر مطور عقاري مدرج في المنطقة.

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