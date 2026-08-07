التقويم الاقتصادي: هل ستؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية على السوق؟ (07.08.2026)

كان أسبوعًا هادئًا على صعيد الاقتصاد الكلي. ليس سرًا أن تعديلات مؤشرات مديري المشتريات، ومعدل التضخم في سويسرا، وقرار البنك الوطني التشيكي بشأن سعر الفائدة، لم تُثر حماسًا كبيرًا لدى المستثمرين.

لم تُحدث بيانات كل من JOLTS وADP تقلبات ملحوظة في السوق. في الظروف العادية، تُعتبر هذه البيانات مكملًا قيّمًا لبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) وليست مصدرًا رئيسيًا للتقلبات. وهذا مهمٌّ للغاية، إذ تُنشر بيانات JOLTS بفارق شهر (تلقينا يوم الأربعاء بيانات شهر يونيو، وليس يوليو كما هو الحال مع قراءات سوق العمل الأخرى)، أما بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، فبعد فترة الجائحة، لم تعد تُظهر ارتباطًا قويًا بها، وفقدت أهميتها.

ظهر مصطلح "NFP" في هذا النص مرتين بالفعل. ليس من قبيل الصدفة. فهو بلا شك أهم قراءة اقتصادية كلية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون من أكثر المصطلحات تكرارًا في التحليلات التي ننشرها اليوم (وهو بالتأكيد الاختصار الأكثر شيوعًا).

نُذكّركم بأن التقرير يُنشر عادةً في أول جمعة من كل شهر، الساعة 1:30 ظهرًا. هذه المرة ليست استثناءً.

من المتوقع أن تُلقي البيانات بظلالها على نتائج الشركات التي نُشرت قبل افتتاح جلسة التداول الأمريكية. ولن يكون هذا صعبًا، إذ لن تُشارك الشركات الكبرى التي أطلعتنا على أدائها في الربع الثاني خلال النصف الأول من الأسبوع تقاريرها اليوم. ومن المتوقع أن تُثير منشورات شركات أندر آرمور، وتايك-تو إنتراكتيف، ووينديز اهتمامًا كبيرًا.

ما الذي يجب معرفته قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو؟

بما أن الاحتياطي الفيدرالي مُلزم بمراعاة استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف، فإن أي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي قد تُؤدي إلى مزيد من المراجعات الأمريكية بشأن مسار أسعار الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة. وتشير بيانات ADP وJOLTS المنشورة هذا الأسبوع إلى هذا الأمر إلى حد ما، حيث جاءت كلتا القراءتين أقل من توقعات السوق. ومع ذلك، وكما ذُكر، فإن هذه البيانات إما ثانوية في ظل ظروف طبيعية (مثل ADP) أو متأخرة بشكل ملحوظ (مثل JOLTS).

الشكل 1: مكون التوظيف في تقرير الوظائف غير الزراعية ومؤشر مديري المشتريات من معهد إدارة التوريد (2020-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

في المقابل، مال الاقتصاديون في السنوات الأخيرة إلى التقليل من تقدير عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية. وقد جاءت قراءة مؤشر الوظائف غير الزراعية في 35 شهرًا من أصل 50 شهرًا الماضية أفضل من المتوقع. علاوة على ذلك، ورغم ضعف القراءة في يونيو (57 ألف وظيفة)، إلا أن المتوسط ​​المتحرك لثلاثة أشهر لا يزال عند مستوى جيد (111 ألف وظيفة).

أهم منشورات الاقتصاد الكلي

الخميس

الولايات المتحدة الأمريكية

اتسقت بيانات الأمس مع صورة سوق العمل التي تتسم بانخفاض عمليات التسريح، وكذلك انخفاض مستوى التعيينات الجديدة (انخفاض التسريح مقابل انخفاض التعيين).

جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة أقل من التوقعات (199 ألف وظيفة)، مما جعل متوسطها لأربعة أسابيع عند المستوى نفسه.

كما أظهر تقرير تشالنجر لخفض الوظائف انخفاضًا في عمليات التسريح المخطط لها في الشركات إلى 33.4 ألف وظيفة (أدنى مستوى منذ يوليو 2024).

جمهورية التشيك

أبقى البنك الوطني التشيكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس (3.75%). وكان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع. مع ذلك، توقع السوق أن يحافظ البنك، بعد رفع سعر الفائدة في يونيو، على نهج متشدد (نتيجةً لعدة عوامل، منها ارتفاع الأجور، ونشاط الإقراض النشط، واستقرار التضخم الأساسي في قطاع الخدمات عند مستوى قريب من 3%).

اتسم مؤتمر المحافظ أليس ميشيل بنبرة تيسيرية غير متوقعة، حيث أولى المحافظ اهتمامًا كبيرًا لمخاطر التباطؤ الاقتصادي (بما في ذلك النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط).

خفضت الأسواق توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة إلى أقل من واحد بحلول منتصف عام 2027.

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي

الجمعة

المكسيك: معدل التضخم (يوليو)

الوقت: 1:00 مساءً

السابق: 3.4%

التوقعات: 3.1%

الولايات المتحدة: التغير في التوظيف في القطاعات غير الزراعية (يوليو)

الوقت: 1:30 مساءً

السابق: 57 ألفًا

التوقعات: 85 ألفًا

الولايات المتحدة: نمو الأجور (يوليو)

الوقت: 1:30 مساءً

السابق: 3.5%

التوقعات: 3.5%

الولايات المتحدة: معدل البطالة (يوليو)

الوقت: 1:30 مساءً

السابق: 4.2%

التوقعات: 4.2%

كندا: نمو الأجور (يوليو)

الوقت: 1:30 مساءً

السابق: 3.7%

الولايات المتحدة: توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام (يوليو)

الوقت: 4:00 مساءً

السابق: 3.7%

تقرير لجنة تداول السلع الآجلة

الوقت: 8:30 مساءً

تقارير أرباح الشركات

شركة كانوبي جروث ( CGC.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة أندر آرمور ( UAA.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة أوكلو ( OKLO.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة تيك-تو إنترأكتيف سوفتوير ( TTWO.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة وينديز ( WEN.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة فيسترا ( VST.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة رايوت بلاتفورمز ( RIOT.US ) - بعد إغلاق السوق ( AMC )

شركة فونوير ( PHUN.US ) - بعد إغلاق السوق ( AMC )

شركة غلوبوس ماريتيم ( GLBS.US ) - بعد إغلاق السوق ( AMC )

شركة شارب لينك ( SBET.US ) - بعد إغلاق السوق ( AMC )

3 أسواق تستحق المتابعة