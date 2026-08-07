إعمار للتطوير تحقق نموًا قويًا في 2026 مع ارتفاع الأرباح والمبيعات العقارية

واصلت إعمار للتطوير تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي بعد تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2026، حيث سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في الأرباح والإيرادات، مدعومة باستمرار الطلب على المشاريع العقارية وارتفاع المبيعات في السوق الإماراتي.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع أرباح إعمار للتطوير العائدة إلى مالكي الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 43.5% لتصل إلى 2.638 مليار درهم، بدعم من نمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني لتتجاوز 6.48 مليارات درهم، مسجلة نموًا سنويًا قدره 32.1%، ما يعكس قوة الطلب على مشاريعها العقارية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.

إعمار للتطوير تسجل ارتفاعًا قويًا في الأرباح خلال 2026

حققت إعمار للتطوير أداءً ماليًا استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع الربح العائد إلى مالكي الشركة بنسبة 48% ليصل إلى أكثر من 5.5 مليارات درهم.

كما بلغ هامش صافي الربح نحو 50%، وهو مستوى يعكس كفاءة الشركة التشغيلية وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية قوية رغم تغيرات السوق وارتفاع بعض التكاليف.

وشهدت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها نموًا بنسبة 34.3% لتتجاوز 13.3 مليار درهم، في حين ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 31.6%.

كما سجلت الشركة زيادة في المصاريف الإدارية والبيعية بنسبة 62.8%، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 45.4%، إلا أن النمو القوي في الإيرادات والأرباح التشغيلية ساعد على الحفاظ على الأداء المالي الإيجابي.

نمو مشاريع إعمار للتطوير يعزز الإيرادات المستقبلية

واصلت إعمار للتطوير الاستفادة من قوة سوق العقارات في دبي، حيث سجلت مبيعات عقارية بقيمة 22.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.

وتعكس هذه المبيعات استمرار الطلب القوي على مشاريع الشركة السكنية والمجتمعات المتكاملة التي تطورها، إضافة إلى ثقة العملاء والمستثمرين في العلامة التجارية لإعمار.

كما ارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد التنفيذ إلى 127.7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2026، بزيادة سنوية بلغت 8%.

ويمثل هذا الرصيد الكبير من الإيرادات المستقبلية عامل دعم مهم للشركة، حيث يوفر رؤية واضحة للتدفقات المالية المتوقعة خلال السنوات القادمة.

إعمار للتطوير توسع محفظتها العقارية في دبي

تمتلك إعمار للتطوير واحدة من أكبر محافظ التطوير العقاري في المنطقة، حيث تضم محفظتها نحو 287 مليون قدم مربعة من فرص التطوير متعددة الاستخدامات.

وتشمل هذه المشاريع مجتمعات سكنية ومشاريع تجارية ووجهات متكاملة تلبي الطلب المتزايد على العقارات عالية الجودة في دبي.

كما أعلنت الشركة عن مخطط رئيسي جديد بقيمة تصل إلى 200 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل وتوسيع قاعدة مشاريعها المستقبلية.

وتواصل الشركة تنفيذ مشاريعها الحالية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار تقدم الأعمال الإنشائية في مختلف المواقع.

ارتفاع حصة المشاريع المشتركة يدعم أداء إعمار للتطوير

ساهمت المشاريع المشتركة في تعزيز نتائج الشركة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الحصة من نتائج المشروعات المشتركة إلى 734 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 144 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مصادر الدخل من خلال مشاريع متنوعة.

لماذا يهتم المستثمرون بسهم إعمار للتطوير؟

تجذب إعمار للتطوير اهتمام المستثمرين بسبب مجموعة من العوامل القوية، أبرزها:

نمو الأرباح بنسبة 48% خلال النصف الأول من 2026 .

ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 13.3 مليار درهم .

تحقيق مبيعات عقارية بقيمة 22.4 مليار درهم .

امتلاك إيرادات متراكمة بقيمة 127.7 مليار درهم .

وجود محفظة تطوير ضخمة في سوق دبي العقاري .

الاستفادة من النمو المستمر في الطلب على العقارات الفاخرة والسكنية .

هذه العوامل تجعل الشركة من أبرز الخيارات التي يراقبها المستثمرون الراغبون في الاستفادة من نمو القطاع العقاري الإماراتي.

علاقة إعمار للتطوير بشركة إعمار العقارية

تعد إعمار للتطوير إحدى الشركات الرئيسية ضمن مجموعة إعمار، حيث تمتلك إعمار العقارية حصة تبلغ نحو 79.16% في الشركة.

ويمنح هذا الارتباط الاستراتيجي إعمار للتطوير دعمًا قويًا من حيث الخبرة، والقدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى، والاستفادة من مكانة مجموعة إعمار كواحدة من أشهر العلامات العقارية في المنطقة.

مستقبل إعمار للتطوير في سوق العقارات الإماراتي

تدخل إعمار للتطوير المرحلة المقبلة بوضع مالي قوي، مدعومة بنمو الأرباح، وقوة المبيعات، وحجم المشاريع المستقبلية.

كما أن استمرار جاذبية دبي كوجهة عالمية للاستثمار والسكن يدعم توقعات استمرار الطلب على مشاريع الشركة خلال السنوات القادمة ومع توسع محفظة المشاريع وارتفاع الإيرادات المستقبلية، تمتلك إعمار للتطوير مقومات تساعدها على مواصلة النمو وتعزيز حضورها في سوق العقارات المحلي والإقليمي.

تؤكد نتائج إعمار للتطوير خلال عام 2026 قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في قطاع العقارات الإماراتي. فارتفاع الأرباح، ونمو الإيرادات، وقوة المبيعات، إلى جانب حجم الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد التنفيذ، كلها عوامل تعكس متانة المركز المالي للشركة.

ومع استمرار الطلب على العقارات في دبي، والتوسع في المشاريع الجديدة، تظل إعمار للتطوير من أبرز الشركات العقارية التي تحظى باهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل.

ومع ذلك، يبقى أداء الشركة مرتبطًا بتطورات السوق العقاري والاقتصاد العالمي، لذلك يظل تقييم فرص الاستثمار بحاجة إلى متابعة مستمرة للنتائج المالية والتغيرات في القطاع.