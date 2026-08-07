  
١٦:٥٠ · ٧ أغسطس ٢٠٢٦

السعودية وتركيا وباكستان توقع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

وقّعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، وذلك خلال قمة إنعقدت بمكة المكرمة، التي استضافتها المملكة، بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وفقًا لبيان مشترك صدر عقب القمة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف.

هذا وورد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية : "بناءً على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمعها، واستنادًا إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق، وقّع كُل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفخامة رئيس الجمهورية التركية السيد/ رجب طيب أردوغان، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم سعيًا إلى مستقبل آمن ومزدهر".

مضيفا أن البيان أن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، كما تُعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم".

ويُعد توقيع الاتفاق خطوة بارزة بين الدول الثلاث، التي لعبت جميعها أدوارًا في الجهود الدبلوماسية المتعثرة الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران. ويأتي ذلك بعد نحو عام من إبرام إسلام آباد والرياض اتفاقًا للدفاع المشترك، عزز شراكة أمنية تمتد لعقود بين البلدين.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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