السعودية تعيّن عبد الله الشهري قائداً للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائداً للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، استكمالاً للإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف، في خطوة تستهدف تعزيز بنائه المؤسسي ورفع جاهزيته التشغيلية لدعم الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضايق البحرية، ودعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وفق أحكام القانون الدولي.

هذا وأوضحت الوزارة أن قائد التحالف سيتولى الإشراف على القيادة البحرية الدفاعية المشتركة، والتخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتنفيذ الأنشطة والمهام المشتركة وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، بما يسهم في استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة، ورفع جاهزية التحالف لاستقبال الدول الأعضاء، وتطوير التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، والتدريب والتمارين المشتركة.

وفي تصريحات إعلامية، قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، اللواء البحري الركن عبد الله الشهري، إن التحالف يمثل «خطوة استراتيجية» لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أنه جاء استجابةً للتهديدات والتحديات البحرية المتزايدة، ويعكس قناعة الدول الأعضاء بأن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً جماعياً.

مؤكدا أن التعاون الدفاعي متعدد الأطراف والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء يشكلان ركيزة أساسية لضمان حرية الملاحة البحرية، وتأمين خطوط التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة، مشيراً إلى أن اجتماع 43 دولة تحت مظلة التحالف يؤكد أهمية العمل الجماعي في تحقيق الأمن البحري، لافتاً إلى أن باب الانضمام لا يزال مفتوحاً أمام الدول الراغبة في المشاركة.

وجب التنويه أنه يتمتع اللواء البحري الركن عبد الله الشهري بخبرة عسكرية وقيادية تمتد لأكثر من 32 عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية والعملياتية، من بينها رئاسة هيئة التخطيط والميزانية والبناء في القوات البحرية، وإدارة مكتب الإشراف البحري والمتابعة في إسبانيا، وإدارة مشروع «السروات» لبناء خمس سفن قتالية للقوات البحرية، إلى جانب أمانة اللجنة التوجيهية للاتفاقية التنفيذية بين وزارتي الدفاع في السعودية وإسبانيا. كما شارك في قيادة وتخطيط عمليات وتمارين بحرية مشتركة، واكتسب خبرات واسعة في القيادة والسيطرة والتخطيط العملياتي والتعاون العسكري متعدد الجنسيات.